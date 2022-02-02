الحصول علي شقة سكنية مجانية من مؤسسة بن طلال الخيرية| شروط التقديم

تعد طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال من أهم الأمور التي يبحث عنها المستفيدين والراغبين في الحصول علي مساعدات مالية، حيث نقدمها لكم عبر موقعنا ثقفني، فمؤسسة الوليد بن طلال من المؤسسات الشهيرة التي تسعي إلي توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعرفكم في ذلك المقال علي الشروط المذكورة للتقديم، فقد قدمنا لكم سابقاً تفاصيل الحصول علي شقة سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال.

شروط الحصول علي مساعدات من مؤسسة الوليد ابن طلال

حددت المؤسسة الخيرية لمساعدات الوليد ابن طلال بعض الشروط اللازمة للحصول علي مساعدات الوليد بن طلال سواء كانت المساعدات مالية أو وحدة سكنية أو سيارة خاصة، ولكن بهدف أنا المساعدات تصل إلي الفئات المستحقة والتي تستحق الدعم، وأيضاَ تقدم المؤسسة الخيرية للأمير الوليد بن طلال الدعم المالي للأشخاص المستحقين الدعم في إقامة مشروعات داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم لمساعدة الوليد حامل للجنسية السعودية.

الدخل الشهري للموطن المتقدم للمساعدة لا يتعدى 3000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم لمساعدة الوليد لم يسبق له أنه حصل علي وحدة سكنية من الجهات الحكومية.

لا يجوز للمواطن المستفيد من مساعدة الوليد تأجير أو بيع الوحدة السكنية أو السيارة.

لا بد أن يكون المتقدم للمساعدة يتمتع بحسن السيرة والسلوك الحسنة وليس عليه أي أحكام قضائية أو جنائية.

لا بد أن يكون المتقدم لمساعدات الوليد لا يمتلك أي عقارات أو وحدات سكنية أو حيازة أرض أو سيارة باسمه حتي يستفيد من مساعدات الوليد بن طلال الخيرية.

كيفية التقديم وتسجيل الدخول

يمكن للموطن الذي ينطبق عليه الشروط والمستحق للدعم الحصول علي مساعدات الوليد من خلال الدخول علي الموقع الرسمي الخاص لمؤسسة الوليد وطلب الدعم من خلال متابعة الخطوات التالية: