منصة سلفة للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

منصة سلفة، هي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم حلول تمويلية ميسرة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل يوفر لهم بعض الاحتياجات المالية لإنجاز عدد من المهام مثل البدء في مشروع صغير لتحسين مستوي الدخل أو توفير بعض الأساسيات الأسرية وغيرها وحرصاً على تقديم المساعدة المالية لهؤلاء وفرت المنصة حلول تمويلية مع الكثير من العوامل التي تيسر طرق الحصول عليه سواء من سهولة الإجراءات أو المميزات الخاصة بالقروض المقدمة منها لذلك كثيراً ما يلجا إليها عدد كبير من المواطنين الذين يواجهون بعض المشاكل المادية ويحتاجون إلى حلول سريعة ومضمونة وأهم ما يميز المنصة هي حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي كجهة تمويلية موثوق بها.

مميزات التمويلات المقدمة من منصة سلفة

هناك الكثير من المميزات التي توفرها سلفة على القروض المقدمة منها والتي تجلب عدد كبير من المواطنين للاستفادة بتلك المزايا وحلول مشاكلهم المادية التي يمرون بها ومن أهم المميزات التالي:

القروض المقدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على القروض بدون تحويل الراتب.

لا تحتاج إلى وجود كفيل.

سهولة إجراءات الحصول على القرض.

سرعة إنهاء الإجراءات.

يقوم العميل بتحديد مدة السداد والتي تصل إلى 6 أشهر كحد أقصي.

إمكانية سداد الأقساط الشهرية إلكترونياً.

إعطاء القروض بهامش ربح تنافسي.

عند انتهاء الإجراءات يتم إيداع مبلغ القرض في حسابك البنكي في نفس يوم التقديم.

التقديم الإلكتروني للحصول على القرض عبر التسجيل في المنصة.

خطوات التسجيل للتقديم الإلكتروني للحصول على التمويل

إذا كنت تريد الحصول على تمويل بطريقة إلكترونية يتوجب تسجيل حساب بالمنصة وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة. قم بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال المسجل في ابشر وبريدك الإلكتروني وكلمة المرور الجديدة. الموافقة على الشروط ثم الضغط على استكمال الطلب. ثم سجل البيانات المطلوبة وتحديد قيمة التمويل وفترة السداد وقم برفع المستندات المطلوبة. بعد إنهاء كافة الإجراءات قم بالضغط على زر التقديم.

وهناك شروط للحصول على القرض أعلنت عنها المنصة يجب أن تتوافر جميعها في المتقدم ليتمكن من الحصول على القروض المقدمة وقد ذكرت المنصة انه في حال تسجيل بريد إلكتروني بشكل خاطئ أثناء تسجيل البيانات قم بالدخول إلى حسابك بالبريد الإلكتروني المسجل ثم قم بالضغط على خيار تغيير البريد الإلكتروني ثم قم بتعديله.