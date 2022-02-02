نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نزول الضمان الاجتماعي” موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور والتسجيل sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بنزول الضمان الاجتماعي المطور، حيث يستمر البحث بشكل كبير في المملكة بين المواطنين والمواطنات والأسر التي تقدمت على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، وسنتعرف معكم في هذا المقال أيضا عن كيفية تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا اعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن نظام الضمان الاجتماعي المطور لأول مرة العام الماضي في شهر نوفمبر 2021 العام الماضي، وقد تقدم الآلاف من الأسر على النظام الجديد وهذا سواء كانوا مسجلين في النظام القديم أم لم يكونوا مسجلين.

حيث جاء النظام الجديد ليشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل، وهو ما يميز هذا الضمان الجديد، حيث إنه يشمل فئات جديدة، ويقدم العديد من المميزات العديد مثل تدريب وتأهيل الكوادر السعودية للمنافسة في سوق العمل.

وحسب ما جاء في أحد المقابلات الصحفية التي أجريت مع ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن عدد الذين تقدموا منذ الإعلان عن فتح التقديم تجاوز ال220 ألف أسرة، وتقوم الوزارة هذه الفترة بالرد على الطلبات بشكل تدريجي.

وقد تابعنا معكم كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، فتابعوا معنا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنكم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول أو قم بإنشاء حساب جديد وسجل الدخول به.

قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بك والخاصة بأسرتك بشكل صحيح، قد شرحنا ذلك بشكل مفصل في مقال التسجيل في الضمان المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

ويتسائل العديد من الأشخاص عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة الأشخاص الذين تم قبولهم وإرسال الرسائل الخاصة بأهليتهم في الضمان الجديد، وقد بدأ صرف الضمان المطور في حسابات المستفيدين منذ بداية الشهر الجاري.

ولم تحدد الوزارة موعد محدد بخصوص الإعلان عن نتائج أهلية المتقدمين، حيث يتم إرسالها في أي وقت خلال الشهر، ويتوقع أنه في حال اذا تم قبولك خلال الشهر فإنه سيتم إيداع مبلغ الضمان في الحساب الخاص بك في الدفعة الخاصة بالشهر الموالي.