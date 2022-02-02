نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الشروط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أهم المميزات التي توفرها وزارة الإسكان عبر سكني للمواطنين، حيث تتيح الوزارة للأفراد التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي والبدء في التقديم للاستفادة من البرامج المتعددة التي توفرها بالإضافة إلى إتاحة رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الذي يمكن من خلاله التعرف على كافة التفاصيل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكن التقديم على وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي على أن ينطبق في الراغب في التسجيل كافة شروط التسجيل ومن ثم البدء في إجراءات التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي وللتسجيل يتم إتباع الإجراءات التالية:

إجراءات التسجيل في الإسكان التنموي

التوجه إلى سكني.

اختيار تسجيل جديد.

يتم طلب بعض المعلومات الأساسية عن المتقدم ويجب تدوينها بكل دقة.

استعراض الإقرارات والتعهدات المتوفرة بنفس الصفحة والموافقة عليها.

بعد استكمال التسجيل يجب الولوج إلى صفحة الاستحقاق من خلال الملف الشخصي.

العمل على تعديل حالة استحقاق المتقدم وبمجرد الانتهاء من تعديلها يمكن التقديم على الإسكان التنموي.

يتم متابعة تعليمات الصفحة وطباعة حالة الاستحقاق لكي يتم متابعة الطلب المقدم من خلال وزارة الإسكان أو عن طريق الجمعيات الأهلية الموجودة بالمملكة.

شروط الحصول على وحدات سكنية لمستفيدي الضمان

وضعت وزارة الإسكان عدد من الشروط المحددة لأحقية المتقدم في الحصول على الوحدات وتتضمن:

يقتصر التقديم من المواطنين السعوديين.

يسمح فقط بالوحدات للمقيمين داخل المملكة بصورة مستمرة.

ألا يكون من مالكي أي من الوحدات بالمملكة.

عدم الاستفادة السابقة من برامج الدعم الخاصة بالوزارة إحدى الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات.

البقاء على حالة الاستحقاق لحين الانتهاء من تخصيص الوحدة.

شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة

يمنح المواطنين السعوديين أصحاب الإعاقة وحدات سكنية للحصول على معيشة آمنة في حالة توافر الشروط التالية:

أن يوفر صاحب الإعاقة إخطار من مستشفى حكومي يفيد بدرجة الإعاقة.

أن يكون المتقدم قد تخطى سن 25 سنة.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن لراغبي الاستعلام عن منتجات وزارة الإسكان التواصل عبر رقم موحد تم وضعه من قبل الوزارة وهو 199090.