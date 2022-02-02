إلحق قبل الثلاثاء 8 فبراير.. لا تفوتك أجدد عروض بنده وهايبر بنده الجديدة في السعودية

تنطلق عروض بنده وهايبربنده السعودية الجديدة بدءًا من صباح يوم الأربعاء 2 فبراير 2022م، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير، فيما يمكن الاستفاد منها بشراء حبة من أي سلعة أو منتج والحصول على مثلها مجانًا، وهي من العروض التي تلقى قبولا لدى المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأسواق بنده عبارة عن سلسة متاجر للتجزئة، بل هي أكبر سلسلة متاجر للتجزئة في المملكة وأول سلسلة أنشئت، لذا فهي تتمتع بثقة كبيرة لدى المستهلكين، إذ افتتح أو فرع لها في العاصمة السعودية الرياض في عام 1978م، قبل أن تنتشر الفروع في باقي المناطق والمدن، لتلبي احتياجات جميع الأسر.

عروض بنده وهايبربنده السعودية 1443

وننشر عروض بنده وهايبربنده السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في توفير الأموال وشراء منتجات وسلع أكثر، وذلك على النحو التالي:

علبة بسكويت أوريو كلاسيك، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدلا من 18.95 ريال سعودي.

حبة كونتري كورن فليكس نستله، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدلا من 19.95 ريال سعودي.

عرض خاص عبارة عن علبتين جبنة كريم قابلة للدهن المراعي، بسعر 19.95 ريال سعودي.

حبة قهوة ماي كاب 3 في 1 نسكافيه، بسعر 24.95 ريال سعودي، بدلا من 44.95 ريال سعودي.

علبتان معجون طماطم السعودية، بسعر 24.95 ريال سعودي، بدلا من 37.50 ريال سعودي.

علبتان شوكولات مشكلة، بسعر 39.95 ريال سعودي، بدلا من 89.90 ريال سعودي.

كيس حليب مجفف كامل الدسم أنكور، بسعر 49.95 ريال سعودي، بدلا من 72.95 ريال سعودي.

حبة دجاج برديكس، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من 12.95 ريال سعودي.

تاريخ شركة بنده في السعودية

ويمتد تاريخ شركة بنده في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 45 عامًا، فيما يمكن الإشارة إلى أبزر المعلومات عن هذه السلسلة التجارية في النقاط التالية: