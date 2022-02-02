لائحة التعديلات الجديدة في التأمينات وشروط ضم مدد الاشتراك

لائحة التعديلات الجديدة في التأمينات شملت تعديل وإضافة عدد من الفقرات في المادتين التاسعة والحادية والعشرين، تساعد التعديلات على حفظ حقوق المشتركين والمحافظة على سجلات المؤسسات وخدماتها الإلكترونية، التي تساعد على أصحاب العمل والمشتركين في سهولة تقديم المعلومات، كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت أنه يتم احتساب الإجازات وعطل نهاية الأسبوع ضمن المدد المسجلة للمشترك ومبالغ الاشتراكات لاستمرار التغطية التأمينية والعلاقة التعاقدية، وقد تم تحديد تاريخ العمل بهذه التعديلات الجديدة التي تأتي في صالح المواطنين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في جميع أنحاء السعودية، حيث يقوم نظام التأمينات على رعاية العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، كما يوفر النظام العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني.

لائحة التعديلات الجديدة في التأمينات الاجتماعية

تعديل المهلة الخاصة بأصحاب العمل لكي يتم إضافة المشتركين، وذلك لتصبح بنهاية الشهر الخاص بالالتحاق. تعديل اخر مهلة تمنح لأصحاب العمل لكي يتم استبعاد المشتركين لكي تصبح في نهاية الشهر الخاص بالاستبعاد. كما تم تعديل اخر مهلة تمنح لأصحاب العمل لكي يتم استكمال بيانات المشتركين من غير السعوديين ويتم تقديم أجورهم بنهاية شهر الالتحاق. يتم تعديل الآلية الخاصة باحتساب الاشتراكات الخاصة بكل مشترك. تم تطبيق نظام احتساب الاشتراكات بالأيام بدلا من الاحتساب بنظام الشهور. احتساب الاشتراك الخاص بالمشترك في التأمينات الاجتماعية حسب عدد الأيام الخاصة بعمل المشترك في المنشأة. إيقاف الخدمة الخاصة بتحديث الأجور السنوية ويتم أجراء هذه التعديلات على الأخرى بشكل شهري لجميع المشتركين.

شروط ضم مدد الاشتراك