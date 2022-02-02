منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب etimad

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب، فقد عملت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية علي تدشين منصة اعتماد كأحد المنصات الإلكترونية المعتمدة من جانب الوزارة، حيث تضم منصة اعتماد الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تتم بشكل سريع، وتعتمد المنصة علي توفير الخدمات لعدد كبير من القطاعات الحكومية بالإضافة الي القطاعات الخاصة من العاملين بقطاعات المقاولات وكذلك الموردين، علاوة علي ذلك الخدمات التي تخص الموظفين العاملين في الحكومة، وتضمن هذه الخدمات سرعة البحث عن أي خدمات، ومن بين الخدمات التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة من جانب العديد من المواطنين هي خدمة الاستعلام عن الراتب، لذا سنوفر لكم رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

وضحت وزارة المالية للشؤون التقنية عن توفيرها ما يقرب من اثني عشر خدمة جديدة، ومن بينها خدمة الاستعلام عن الراتب بمنصة اعتماد، واليكم رابط الاستعلام:

الدخول مباشرة الي رابط أداء الخدمة التالي/ منصة اعتماد.

النقر علي الدخول قسم الحدمات الإلكترونية بالموقع.

اختيار خدمة “الاستعلام عن الراتب والمستحقات”.

تطلب المنصة إدخال بعض البيانات مثل رقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات الأخري.

تحديد “الشهر” الذي يرغب المواطن في الاستعلام عن راتبه أو المستحقات الخاصة به.

ثم الضغط علي عرض التفاصيل لتقوم المنصة بعرض جميع التفاصيل التي تخص صرف الراتب لذلك الشهر الذي تم تحديده.

رسوم منصة اعتماد

من بين الخدمات التي تمت إضافتها لدي منصة اعتماد “منتج سوق اعتماد” والذي يشمل الحركات الخاصة بالاعتمادات التي تتم بين كل من الحكومة وبين جهات القطاع الخاص بين كل من الموردين أو المقاولين أو أي أطراف أخري، وتسمح منصة اعتماد بإجراء عملية دفع الرسوم التي تخص منصة اعتماد بشكل إلكتروني، حيث في وقت سابق كان يتم سداد الرسوم من خلال الدفع عبر الحساب البنكي من خلال رقم الصادر، لكن غيرت منصة اعتماد طريقة السداد لتصبح إلكترونية.

رقم الاتصال بمنصة اعتماد

يمكن التواصل مع منصة اعتماد من خلال رقم التواصل الخاص بها وهو 19990 وهو رقم اعتماد الرسمي، كما يمكن التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]