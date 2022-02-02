موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وتوقيت صرف الدفعة الثانية من الضمان المطور

موعد قبول الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور يرغب الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد قبول المتقدمين من الضمان الاجتماعي المطور، حيث قام للتسجيل بالنظام الجديد للضمان الفئات المختلفة من المواطنين، حيث تم الإعلان عن قبول الدفعة الأولى من المتقدمين، و استحقاقهم للدعم المالي في بداية يناير، واليوم ينتظر الكثيرين موعد إعلان قبول الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور.

موعد قبول الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور

يهدف النظام الجديد الذي تديره وزارة الموارد البشرية إلى توفير الاستقرار ووضع الطرق والوسائل اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر احتياجًا، تم البدء في استلام طلبات المرشحين للحصول علي الضمان الجديد منذ 20 نوفمبر 2021، وفي يناير الماضي تم الإعلان عن قبول الدفعة الأولى من الضمان بعد استحقاق الاهلية، ومن ثم أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية عن بدء إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين من الدفعة الأولى في 20 يناير 2022، وأكد أن الطلبات بالنسبة للمرشحين يتم استلامها حتى 23 مايو، وأن تقوم الموارد بفرز الطلبات المؤهلة من الدفعة الثانية والإعلان عنها عند الانتهاء.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد

مازالت وزارة الموارد البشرية تسمح للمواطنين المستحقين للمعاش التأميني القديم بالاستفسار عن كل ما يخص رواتبهم على منصة الضمان الاجتماعي، وأشارت إلى أنها تقوم بموازنة العمل بين منصة الدعم والحماية الاجتماعية ومنصة الأمان القديمة، ويستمر العمل في المنصتين حتي الثالث والعشرون من مايو المقبل، وبعد ذلك التاريخ سيتم إغلاق المنصة ونقل المستفيدين تدريجياً بعد فحص ودراسة الملفات المؤهلة للضمان وفقا لشروط الضمان المطور.

ما هي شروط التسجيل؟

ويمكن لأي مواطن تتوفر فيه الشروط التسجيل باتباع الآتي :