نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إنجاز نزول أهلية الضمان الاجتماعي المطور (الدفعة 3) متى يُصرف راتب الضمان (تسجيل جديد عبر النفاذ الوطني الرئيسية) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إنجاز نزول أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 3 والاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd gov sa وميعاد وقت نزول راتب الضمان وفق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النفاذ الوطني الرئيسية، والتي أعلنت أنه قد تم إيداع الضمان اليوم ويمكن الاستعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذبلك إجابات الوزارة عن متى يصرف وينزل الضمان الاجتماعي المطور الجديد ومن خلال منصة الدعم الجديدة يمكن معرفة أنك مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور أو غير مؤهل، ويجب أن ننوه إلى أن ما تم صرفة وإيداعه من رواتب ومعاشات الضمان الاجتماعي هو لنصف عدد من قاموا بالتسجيل فقط، وذلك للدفعة الأولى والثانية، ويتم العمل حالياً على سرعة إنجاز ومراجعة الدفعة الثالثة، حيث بلغ عدد من قاموا بالتسجيل أكثر من ربع مليون أسرة، وتم إعلان غدد مستحقي الضمان بالدفعة الأولى والبالغ عددهم 72 ألف أسرة، أما عن الدفعة الثانية بهي تقريبا بنفس عدد الدفعة الأولى.

متى موعد استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 3 وطريقة حساب المستفيد

هذا ووقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أعلنت عن ألية صرف وإيداع راتب الضمان لهذا الشهر، كما أكدت الوزارة أن التسجيل على المنصة الجديدة مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، وأِشار مصدر مسؤول بأن نظام الضمان المطور الجديد سيكون أعم وأشمل من المنظومة السابقة، وسيتم إضافة فئات جديدة لم تكن مدرجة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم والحماية الاجتماعية.

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهدف من نظام الضمان الجديد

ويجب الإشارة إلى أن الحكومة السعودية ممثله في وزارة الموارد البشرية تسعى لشمولية منظومة الدعم التي تضمن إيصال الدعم لمستخفيه وذلك وفق شروط الدعم الجديدة للضمان الاجتماعي، والتحول من مجتمع عوز وحاجة إلى مجتمع حيوي ومنتج، ويتم ذلك من خلال البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة بهدف رفع قدرات وتعزيز مهارات أفراد الأسرة السعودية القادرين على العمل من العاطلين، وتهدف برام التدريب هذه لسهولة إيجاد فرص عمل مناسبة للعاطلين من أفراد الأسرة، وبذلك يزيد دخل الأسرة مما يجعلها أسرة مستقرة مادياً.

شروط الأهلية والقبول بالضمان الاجتماعي المطور الجديد

هذا وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط يتم على أساسها تحديد الأسر المستحقة لدعم الضمان المطور، وتتلخص تلك الشروط في التالي:

التمتع بالجنسية السعودية للاستفادة من خدمات الضمان.

الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة بشكل كامل.

عدم الإقامة بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

شرط استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات من شروط استحقاق راتب الضمان.

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

الفرق بين نظام الضمان المطور والمنظومة القديمة

بالطبع يوجد فروقات جوهرية بين نظام الضمان المطور الجديد والمنظومة السابقة، فالنظام الجديد هو نظام يعتمد على الأسرة ككل في حساب أهلية الاستحقاق، وما تحققه الأسرة من دخل بجميع أفرادها، وذلك دون الالتفات للحالة الاجتماعية، أما المنظومة القديمة فكان أساس حساب الاستحقاق هو الفرد وحالته الاجتماعية، والأسرة في منظور النظام الجديد المطور، هي الأسرة التي يجمعها مسكن واحد، وقيمة راتب الضمان يُحدده دخل جميع أفراد تلك الأسرة وعدد أفردها، ولكم بشرط عدم تجاوز دخل الأسرة الحد المانع لقبول الأهلية.

مُحددات عدم قبول الأهلية ورفض طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

من يزيد دخل أسرته عن الحد المانع.

تسجيل بيانات غير صحيحة تُخالف البيانات المُسجلة على قاعدة البيانات الحكومية.

عدم تحري الدقة في المعلومات عند التسجيل

تسجيل رقم الهاتف خاطئ مما يجعل التواصل بالرسائل النصية منعدم.

عدم القيام بالتسجيل على رابط التسجيل الجديد الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

عدم استقلالية الفرد بمسكن مستقل عن أسرته.

للأرملة والمطلقة يجب عليها أن تكون في مسكن مستقل حنى تتمكن من الحصول على أهلية الضمان المُطور.

الحد المانع لقبول أهلية الضمان المطور وفق دخل الأسرة وعدد أفرادها.

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

التسجيل على رابط الضمان الاجتماعي المطور (نفاذ)

يتم تسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يتم الحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

موعد نزول أهلية الضمان الاجتماعي المطور (الدفعة 3) متى يُصرف راتب الضمان

أشار مصدر مسؤول بالضمان الاجتماعي المطور أنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة مراجعة أهلية طلبات الدفعة الثالثة، خاصة بعد الانتهاء من الدفعتين الأولى والثانية، وأنه سيتم التواصل مع أسحاب تلك الطلبات برسائل نصية فور الانتهاء من فحص أهليتهم، ومتوقع قبل منتصف شهر فبراير أن يتم الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة الثالثة، وفق الشروط والضوابط والألية التي تم بها إعلان الدفعتين السابقتين، حيث سيتم ذلك وفق جدول زمني يحدد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور تدريجيا,

المُطلقات وأحقية الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

ويجب أن ننوه إلى أن أهلية المطلقة اختلفت عما كان في السابق، حيث يتم اعتبار المسكن هو أساس الاستحقاق، وذلك في حال كان المُطلقة تعيش مع أسرتها، أما من تعيش في مسكن مستقل، فتكون في هذا الحالة مُستحقة لمعاش الضمان، والفيديو السابق يوضح الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور السعودي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

هو منظومة مطورة تعمل كمظلة اجتماعية تحتوي على جميع الفئات السعودية من محدودي الدخل والأشد حاجة لدعم الحكومة السعودية، والدعم الذي يقدمه النظام المطور الجديد ليس مادي فقط، وإنما يشمل أيضا دعم الأسر ببرامج تدريبية تُصقل قدراتهم ومهارتهم لتعينهم على سرعة الحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم بعد تعزيزها من خلال برامج التدريب التي تُشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعاونها في ذلك وذلك صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات الصلة.

الاستحقاق وشروط الأهلية للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

يسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد حاجة، على أساس اعتبار أن 62% من راتب الضمان الاجتماعي يُمثل تكاليف الغذاء والمسكن الملائم للأسرة، وأعلت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم تطبيق النظام المطور بصورة تدريجية، كما سيتم نقل المستحقين القدامي إلى المنظومة الجديدة على مراحل زمنية، كما سيتم أيضا مراعاة كبار السن والمُطلقات والأرامل ومساعدتهم في التمتع بحياة كريمة.

رقم الهاتف المُوحد المجاني للضمان الاحتماعي المطور وطرق التواصل

ويجب أن ننوه إلى ما صرح به المصدر المؤول الذي صرح بضرورة مراعاة الدقة في تسجيل البيانات، والتأكد من صحة رقم الهاتف الذي يتم تسجيله، لأنه سيكون وسيلة التواصل، وسيتم إرسال الرسائل النصية عليه، وذلك لإعلام من تم قبولهم وأهليتهم لصرف راتب الضمان الاجتماعي لهم.

جهود الحكومة السعودية والموار البشرية والمؤسسات الخيرية لدعم الفئات الأشد حاجة

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي:

المساعدة المالية والعينية التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عبر (البريد إلكتروني – واتساب – هاتف) .

مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي ومنح أراضي مجانية .

إعانات وحدات سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية “مساعدات إنسانية” الإسكان والسيارات.

تسجيل جديد في موقع نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd gov sa

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية “رقم السجل المدني” في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

تسجيل رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيصلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

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