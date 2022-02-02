التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1443 رابط الدخول

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عمر شويل - جدة بعد ان تعرفنا في المقال السابق على طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور، نبدأ معكم في مقال جديد يقدم طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية المرتبطة عن طريق النت، للانضمام في الضمان الاجتماعي السعودي وبالتالي الاستفادة من الحصول على صرف معاش الضمان للمستفيد الرئيسي والتابعين في حال انطباق الشروط.

يمكن للسعوديين التقديم على برنامج الضمان المطور للاستفادة من تلقي الدعم الشهري للأسرة عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. علماً يذكر أنه أنطلق تسجيل الضمان في يوم السبت 20 نوفمبر الموافق 14/4/1443وسيستمر التسجيل حتى الأحد 22 أيار/مايو 2022 الموافق 20/10/1443.

التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

فيما يأتي الخطوات اللازمة لتقديم السعوديين على الضمان المطور عبر رابط منصة الدعم والحماية

على مستفيد برنامج الضمان ان ينفذ التسجيل في موقع الموارد والتنمية والاجتماعية عن طريق النفاذ الموحد أو تسجيل جديد

دخول المستفيد إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية.

تعبئة الملف الموحد

ثم تعبئة بيانات السكن(المنازل) وعمل حفظ.

الإنتقال للصفحة الرئيسية للذهاب الى قائمة البرامج المراد التقديم عليها ثم اضغط تقديم

الاستفادة من التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي المطور

تم وضع خطوات متسلسلة لعملية التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي عبر رابط الموارد البشرية، فإذا كنت لا تعلم طريقة التسجيل لأول مرة في الضمان أو كنت مسجل في نظام الضمان القديم فعليك بإتباع الخطوات المذكورة أدناه لأنشاء حسابك الجديد

من صفحة الدخول الرئيسية في موقع وزارة الموارد البشرية يتم الضغط على تسجيل جديد

اتبع تعليمات التسجيل بإدخال الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالمستفيد

ثم استكمال إدخال رقم الجوال ثم تعيين كلمة سر ذات أمان عالي.

قراءة الشروط والاحكام والموافقة بالإقرار بها بوضع علامة صح في المربع

الضغط فوق زر تسجيل

قم بتسجيل الدخول الى موقع وزارة الموارد باستخدام رقم الهوية، وسيتم توجهيك بشكل مباشر الى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهكذا تصبح مسجل في برنامج الضمان المطور.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت

تم تفعيل رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت، وهو رابط يخص منصة الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة الموارد البشرية، ومن خلال الرابط المذكور يمكن الولوج إلى منصة الضمان http://sbis.hrsd.gov.sa والبدء في التسجيل وتقديم طلب الاستحقاق.