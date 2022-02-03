كيفية تقديم طلب مساعدات وسداد القروض من الديوان الملكي والية تقديم الشكوي

طلب مساعدات وسداد القروض من الديوان الملكي السعودي وخطوات الحصول علي مساعدات مالية من الديوان الملكي حيث أجبرت الظروف المعيشية والأزمات الاقتصادية وانتشار فيروس كورنا المواطنين علي البحث عن المساعدات والإعانات لمواجهة آلأعباء الاقتصادية الصعبة ومن اهم تلك المساعدات التي يبحث عنها المواطن هي خدمة تسديد القروض عن طريق تقديم طلب لديوان الملكي للمساعدات المالية وسداد قروض المتعسرين والحصول علي العلاج وهناك شروط سداد القروض من الديوان الملكي وتقديم الطلب إلكترونيا من قبل المتعسرين في دفع أقساط القروض.

خطوات تقديم طلب مساعدات وسداد القروض إلى الديوان الملكي لتسديد ديون الأفراد

تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي

يجب كتابة برقية مساعدة مالية.

ثم الدخول علي موقع الديوان الملكي السعودي.

أيضاً يجب إدخال البيانات المطلوبة مثل: أولاً الاسم بالكامل. ثم رقم الهوية. وبيانات التواصل مثل ( رقم الجوال / عنوان البريد الإلكتروني). أيضاً محل الإقامة. وبعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق المرئي. ثم الضغط علي إيقونة تسجيل الدخول. ويتم أيضاً الضغط علي الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك النقر علي إيقونة إرسال طلب شخصي. ثم ينم كتابة برقية المساعدة ويجب أن يتم كتابة سبب إرسال البرقية أو الطلب. كذلك يجب تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم علي المساعدة من الديوان الملكي. يتم إرفاق المستندات بصيغة pdf علي موقع الديوان الملكي. وفي ختام البرقية يتم كتابة رسالة شكر إلي خادم الحرمين الشريفين.



خطوات تقديم شكوي إلى الديوان الملكي