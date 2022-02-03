خطوات تجديد التصنيف في بطاقة ممارس بلس السعودية

تجديد التصنيف في بطاقة ممارس بلس، خدمة ممارس بلس هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة السعودية للقطاع الصحي وهي خدمة مرتبط بصورة مباشرة بالهيئة السعودية للتخصصات السعودية، وتمنح بطاقة ممارس بلس الكثير من المزايا مالكيها على أن يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بحد أدنى.

ممارس بلس تجديد التصنيف

ذكرت هيئة التخصصات الصحية بالسعودية أنه يجب على مالكي بطاقات التصنيف القيام بتحديث البطاقة من خلال ممارسة بلس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر قبل أن تنتهي صلاحية البطاقة، حيث يتم تجديد بطاقة التصنيف من خلال تقديم طلب رسمي للهيئة حتى تُحدث البطاقة وفق شروط هيئة التخصصات الصحية من أجل تجديد البطاقة حيث تتمثل تلك الشروط في تجهيز الممارس لشهادته الطبية من المؤسسة المنتمي لها توضح عدد ساعات العمل التي خضع لها.

كيفية تجديد بطاقة هيئة التخصصات السعودية

حتى لا تتوقف البطاقة الصحية التي يملكها الممارس الصحي عليه أنه يقوم بالخطوات الآتية من أجل تجديد البطاقة:

فمن خلال موقع الهيئة الإلكتروني يقوم الممارس بتسجيل دخوله ببيانات الدخول الشخصية. تظهر عدة اختيارات يجب تحديد اختيار خدماتي ومن ثم خدمة التسجيل المهني ومنها لزر تقدم للخدمة. يتم بعد ذلك قيام الممارس بتحديد الخيارات التي يرغب بها من تلك الصفحة والضغط على التالي. يجب مراعاة قراءة أحكام الموقع قبل الموافقة والشروع في الخدمة. وبعد ذلك يقوم الممارس بارفاق مستنداته المطلوبة وبياناته الشخصية والضغط على الحفظ. والخطوة التالية تحديد الانتقال للخبرة المهنية لاستكمال البيانات وباقي الوثائق. ومن ثم الوصول لخطوة السداد والدفع يتم إنجازها من قنوات الدفع المتاحة.

خطوات طباعة شهادة التصنيف المهني

ولاستخدام الشهادة بصورتها الورقية يتم طباعتها من خلال ممارس بلس بالخطوات القادمة: