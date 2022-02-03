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مهرجان الكليجا 1443 الثالث عشر ببريدة منطقة القصيم يحتفل بمئات الأسر المنتجة السعودية

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عمر شويل - جدة مهرجان الكليجا 1443 هو المهرجان الثالث عشر الذي يقام بمركز النخلة بمدينة التمور بالبريدة منطقة القصيم، وهو من الموروثات الشعبية بالمملكة العربية السعودية والمهرجان يقام لتشجيع ودعم الأسر السعودية المنتجة على الاستمرار في صناعة الأكلات الشعبية والصناعات اليدوية من خلال تقديم ورش عمل ومسابقات بجوائز قيمة خلال المهرجان، وقد تم افتتاح مهرجان الكليجا 2022 يوم الأربعاء 26 يناير 2022 الموافق 23 جمادى الآخر 1443هـ والذي من المقرر أن يستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

فعاليات مهرجان الكليجا 1443

في نفس السياق السابق ذكره فإن مهرجان الكليجا تم اطلاق نسخته الأولى عام 1431هـ وخلال ال14 عام مضت تم تحديث وتطوير المهرجان من حيث عدد الأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان والتي بدأت في نسخته الأولى ب 10 أسر منتجة فقط حاليًا بلغ عدد المشاركين بالمهرجان في دورته ال13 بعدد أكثر من 300 أسرة منتجة ومثلهم شركات ومؤسسات، وعن متوسط إيرادات الأعوام السابقة من مهرجان الكليجا فبلغ أكثر من 5 إلى 6 مليون ريال سعودي، والذي من المتوقع زيادته هذا العام لتتجاوز 10 مليون ريال سعودي.

فعاليات مهرجان الكليجا 2022 تحت شعار أهلنا أولى بدعمنا

ينقسم المهرجان للعديد إلى الأجنحة والأقسام منها:

  • أولًا قسم المقهى، وقسم الأستوديو.
  • أيضًا قسم الحرف التراثية ، أيضًا قسم ألعاب الأطفال.
  • كذلك قسم الشركات، وقسم الأسر المنتجة.
  • قسم الأشغال اليديوية.
مبيعات مهرجان الكليجا في بريدة تتخطى الـ6 مليون ريال
مبيعات مهرجان الكليجا في بريدة تتخطى الـ 6مليون ريال

مهرجان الكليجا الثالث عشر في القصيم

كما ذكر أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيزآل سعود أن المهرجان يهدف في المقام الأول لتسويق منتجات الأسر السعودية وتشجيع العمل الحر وتقوم الإمارة بدعم المهرجان من خلال:

  • أولًا إعداد دورات تدريبية للمهن الحرفية.
  • أيضًا إنشاء دورات ثقافية.
  • كذلك تدشين برامج ترفيهية للزوار مناسبة لجميع الشرائح العمرية.

صور متنوعة من مهرجان الكليجا 13 بالمملكة العربية السعودية 

وإليك صور حصرية ومتنوعة من مهرجان الكليجا 1443 توضح مدى أهمية المهرجان للمواطنين السعوديين حيث الموروثات الشعبية المعبرة عن ثقافة وهوية المجتمع

امير القصيم يزور المهرجان
امير القصيم يزور المهرجان
زيارة أمير القصيم مهرجان الكليجا
زيارة أمير القصيم مهرجان الكليجا

أهلنا أولى بدعمنا
أهلنا أولى بدعمنا
موقع مهرجان الكليجا الثالث عشر
موقع مهرجان الكليجا الثالث عشر
مهرجان كليجا 13
مهرجان كليجا 13
تفاصيل الدورة 13 من فعاليات المهرجان
تفاصيل الدورة 13 من فعاليات المهرجان
كليجا القصيم
كليجا القصيم
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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