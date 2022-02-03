نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الكليجا 1443 الثالث عشر ببريدة منطقة القصيم يحتفل بمئات الأسر المنتجة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الكليجا 1443 هو المهرجان الثالث عشر الذي يقام بمركز النخلة بمدينة التمور بالبريدة منطقة القصيم، وهو من الموروثات الشعبية بالمملكة العربية السعودية والمهرجان يقام لتشجيع ودعم الأسر السعودية المنتجة على الاستمرار في صناعة الأكلات الشعبية والصناعات اليدوية من خلال تقديم ورش عمل ومسابقات بجوائز قيمة خلال المهرجان، وقد تم افتتاح مهرجان الكليجا 2022 يوم الأربعاء 26 يناير 2022 الموافق 23 جمادى الآخر 1443هـ والذي من المقرر أن يستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

فعاليات مهرجان الكليجا 1443

في نفس السياق السابق ذكره فإن مهرجان الكليجا تم اطلاق نسخته الأولى عام 1431هـ وخلال ال14 عام مضت تم تحديث وتطوير المهرجان من حيث عدد الأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان والتي بدأت في نسخته الأولى ب 10 أسر منتجة فقط حاليًا بلغ عدد المشاركين بالمهرجان في دورته ال13 بعدد أكثر من 300 أسرة منتجة ومثلهم شركات ومؤسسات، وعن متوسط إيرادات الأعوام السابقة من مهرجان الكليجا فبلغ أكثر من 5 إلى 6 مليون ريال سعودي، والذي من المتوقع زيادته هذا العام لتتجاوز 10 مليون ريال سعودي.

فعاليات مهرجان الكليجا 2022 تحت شعار أهلنا أولى بدعمنا

ينقسم المهرجان للعديد إلى الأجنحة والأقسام منها:

أولًا قسم المقهى، وقسم الأستوديو.

أيضًا قسم الحرف التراثية ، أيضًا قسم ألعاب الأطفال.

كذلك قسم الشركات، وقسم الأسر المنتجة.

قسم الأشغال اليديوية.

مهرجان الكليجا الثالث عشر في القصيم

كما ذكر أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيزآل سعود أن المهرجان يهدف في المقام الأول لتسويق منتجات الأسر السعودية وتشجيع العمل الحر وتقوم الإمارة بدعم المهرجان من خلال:

أولًا إعداد دورات تدريبية للمهن الحرفية.

أيضًا إنشاء دورات ثقافية.

كذلك تدشين برامج ترفيهية للزوار مناسبة لجميع الشرائح العمرية.

صور متنوعة من مهرجان الكليجا 13 بالمملكة العربية السعودية

وإليك صور حصرية ومتنوعة من مهرجان الكليجا 1443 توضح مدى أهمية المهرجان للمواطنين السعوديين حيث الموروثات الشعبية المعبرة عن ثقافة وهوية المجتمع