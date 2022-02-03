كيفية استخراج صك إعالة للنساء للحصول علي مساعدات مالية

استخراج صك إعالة للنساء وشروط الحصول علي صك الإعالة وكذلك الفئات المستحقة للصك الإعالة حيث تم إصدار صك الإعالة من أجل أن تحصل المرأة علي حقها المتأخر أو الممنوع عنها دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء نظراً للوقت الزمني الذي تستغرقه القضايا الأسرية والتي ليس من السهل إصدار حكم فيها إلا بعد سنوات طويلة في المحاكم مما أقتضي أن تقوم الحكومة السعودية بإصدار صك الإعالة لتستطيع المرأة أن تنفق علي نفسها وأسرتها وأبناءها أثناء فترة قضايا الأسرة حيث تلجأ النساء إلى إثبات حقوقها بوسطة صك الإعالة الذي تقوم المرأة باستخدامه حتي يتم صدور حكم المحكمة ويعد صك الإعالة وثيقة قانونية صادرة من وزارة العدل تثب عدم وجود عائل للمرأة ويعطيها صك الإعالة الحق في صرف المساعدات في الدولة أو الجمعيات الخيرية.

شروط أستخراج صك إعالة

أن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية.

كذلك يجب أن تكون المتقدمة أرملة أو مطلقة.

يجب أـن لا تكون متزوجة مرة ثانية.

ثم يجب أن لا يتوفر لها دخل أخر عن طريق العمل.

الفئات المستحقة من النساء لصك الإعالة

أولاً يجب أن تكون المتقدمة مطلقة أو أزمله ولا تعمل في وظيفة ولم تتزوج بعد.

كذلك يتم تقديم طلب الحصول علي صك الإعالة وذلك من أجل التقديم علي مساعدة من الجمعيات الخيرية أو من قبل الضمان الاجتماعي ويتم إثبات استحقاقها للدعم عن طريق صك الإعالة.

يتم استخراج صك الإعالة في حالة وفاة الزوج أو أمتناعه عن دفع الحقوق للمرأة كذلك في حالة أن كان الابن الأكبر بالغ سن الرشد فانه يكون بتولي ولاية أمه بدلاً من أخواتها الذكور.

لا يجب أن يستخرج الصك من الناحية المادية بحي يكون للمرأة ذمة ماليه مستقلة مما لا يحق للزوج أو الأخ أو الابن أن يتحكموا فى مال المرأة دون إذن مكتوب وتوكيل.

خطوات استخراج صك إعالة