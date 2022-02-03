نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيض البيك و طريقة الطلب من مطعم البيك اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد الجميع المنيو الجديد التابع لمطعم البيك لأنه من المطاعم المعروفة والمشهورة بالمملكة السعودية، والتي يلجأ إليها الكثيرين في تناول الطعام سواء بالفطور أو حتى الغداء والعشاء وجباته سريعة وبسيطة، لا تأخذ الكثير من الوقت ومشبعة رائعة للغاية وفريدة في طعمها، يحبها الصغار والكبار يوجد بها الدجاج، والفلافل، والبطاطس، والبيض، ومأكولات بحرية، فهي تحتوي على أطعم بالمنيو وأسعاره قليلة تناسب جميع الفئات بالمجتمع، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات عن بيض البيك والتفاصيل التي تلزم حول هذا.

بيض البيك

إن بيض البيك من الساندوتشات التي تمت إضافتها للمنيو يعشقها الكثيرين، ويفضلون تناولها بالصباح، ولذا فإن البيك يوفر هذه السندوتشات وبأسعار رائعة، فعلى سبيل المثال سنقدم لكم بعض أسعار سندوتشات بيض البيك وهي كالآتي:

ساندويتش البيض مع الدجاج المشوي مقطع لشرائح الثمن 6.5 ريالاً سعودياً.

ساندوتش بيض 4 ريال.

ساندويتش البيض مع الجبنة 5 ريال.

مطعم البيك

إن سلسلة المطاعم التابعة للبيك تم افتتاحها 1974 على يد شكور أبو غزالة، وأصبح من المطاعم الأكثر شهرة بالمملكة السعودية، كما أن المطعم قد توسع إلى أن أصبحت له فروع في كثير من مدن المملكة، من جدة القصيم، مكة المكرمة، وصلت فروعه حوالي 122 فرع، وله فروع خارج المملكة يوفر وجبات أكثر من رائعة أسعارها بسيطة للغاية تناسب الجميع، والوجبات لا تأخذ الكثير من الوقت في الإعداد.

حيث أن الكثير من الأفراد لا يجدوا وقت للطعام أو لا يتمكنوا من الذهاب للمنزل لتناول الطعام ثم العودة للعمل، فيمكنهم طلب الطعام من المطعم بمنتهى السهولة ويصل بهم بأسرع وقت ممكن والمطعم به وجبات متعددة مثل وجبات الإفطار الفلافل والبطاطس والبيض، وجبات للغداء تعتمد على الدجاج أو المأكولات البحرية بأنواعها، والسندوتشات المختلفة فهو يتناسب مع جميع الأوقات.

طريقة الطلب من مطعم البيك اون لاين

إن مطعم البيك قد قام بتوفير المنيو الخاص به بتطبيق البيك الرسمي حتى تختار الطلب الخاص بك، وهذا يكون باتباع بعض الخطوات وهي كالآتي: