استعلام الدعم الريفي برقم الهوية 1443 شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين

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عمر شويل - جدة استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية خدمة إلكترونية يقدمها برنامج ريف للمستفيدين من دعم ريف – برنامج التنمية الريفية المستدامة- بحيث تمكنهم من الاستعلام عن موعد نزول دعم ريف، وكذلك حالة الأهلية واستحقاق دعم ريف، الذي هو عبار عن دعم مالي شهري يقدم للأسر المنتجة وربات البيوت وحتى العاطلين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في دعم ريف، وذلك للنهوض بالمستوى المعيشي لتلك القطاعات، وبالتالي النهوض بالأنشطة الزراعية الأمر الذي يساهم في التنمية الزراعية على مستوى المملكة بشكل عام.

استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية

من بين الخدمات المتاحة عبر بوابة دعم ريف إمكانية استعلام الدعم الريفي من خلال تسجيل رقم الهوية؛ حيث أنها أحد الخدمات الذي يتمكن المزارعين وغيرهم من القطاعات المتاح لها التسجيل في برنامج ريف حول الاستحقاق والأهلية لصرف دعم ريف، وبالتالي لا داعي للانتقال إلى مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل الاستعلام أو التسجيل في برنامج ريف، فقط من خلال تسجيل دخول منصة ريف يستطيع المستفيد إتمام كافة المعاملات إلكترونيًا من خلال الخطوات المبسطة.

طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

تتلخص خطوات الاستعلام عن أهلية واستحقاق الدعم الريفي في الخطوات الآتية:

الدخول إلى برنامج ريف reef.gov.sa. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكتروني. النقر على خيار استعلام الدعم الريفي. القيام بتسجيل رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة ثم النقر على استعلم. الانتظار قليلًا حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بأهلية صرف دعم ريف وموعد الصرف.

شروط الدعم الريفي للعاطلين

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني الراغبين في التسجيل في والاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية، شروط التسجيل في برنامج ريف لكافة الفئات ومنهم العاطلين، كالتالي:

الجنسية السعودية للمتقدم سواء من الرجال أو النساء، أو أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

العمر لا يقل عن 21 عام.

الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 6000 ريال، وألا يشغل أحد وظيفة في أحد القطاعين العام أو الخاص.

المهنة الأساسية للمتقدم يجب أن تكون من المهن المحددة، وأن تكون مهنته الأساسية ويمارسها بنفسه.

التسجيل في منصة ريف، واستخراج وثيقة العمل الحر.

البرامج المشترك بها المتقدم لا تزيد عن ثلاثة برامج، بحد أعلى لدعم 54000 ريال سنويًا.

الحساب البنكي النشط الخاص بالمتقدم.

رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة رابط استعلام الدعم الريفي برقم الهوية https://reef.gov.sa، للأفراد الذين تمكنوا من التسجيل في برنامج ريف، ويرغبون في الاستعلام عن حالة الأهلية، ومتى ينزل دعم ريف في حسابات المقبولين، وفي هذا الصدد حددت الوزارة موعد أقصاه 60 يوم من تاريخ التقديم، حيث يتم دراسة الحالة وتقييمها ثم الإعلان عن نتائج الأهلية واستحقاق الدعم الريفي.