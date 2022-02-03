طريقة استبدال نقاط الراجحي والاستفادة من مزاياها وكيفية الاستعلام عنها

استبدال نقاط الراجحي، يقدم الراجحي كواحد من أهم وأعرق المصارف في السعودية خدمات متنوعة للعملاء وخاصةً لمستخدمي بطاقات الدفع المسبق أو البطاقات الائتمانية، ومن تلك المزايا الجديدة هي نقاط الراجحي من برنامج مكافأة حيث يسمح لهم باستبدال تلك النقاط بهدايا أخرى مختلفة، والاشتراك في برنامج مكافأة من الراجحي ليس صعبًا كل ما يجب فعله هو تنزيل تطبيق الراجحي وإنشاء حساب شخصي به والاشتراك في برنامج مكافأة من الراجحي مجانًا، والسطور التالية توضح لكم طريقة استبدال النقاط من الراجحي.

خطوات استبدال نقاط الراجحي

وفر بنك الراجحي الطريقة التالية للعملاء الراغبين في استبدال نقاط الراجحي وهي:

من رابط بنك الراجحي الرسمي من هنا https://www.alrajhibank.com.sa/ من الصفحة الرئيسية اختيار خدمة استبدال النقاط أو برنامج مكافأة. يتم الانتقال في الخطوة التالية لصفحة تسجيل البيانات الشخصية للمستفيد عليه بأن يدخل بيانات التسجيل لإتمام العملية بنجاح. عند استلام رمز التفعيل على الجوال ينقل للحقل الخاص به والتوجه مباشرةً لصفحة التحويل. لكي يتم في تلك الخطوة التعرف على كافة الهدايا والخدمات التي يوفرها الراجحي في سبيل استبدال النقاط سواء كان التبرع أو السفر أو تحويل تلك النقاط لرصيد مجاني أو أي خدمة من الخدمات المتاحة مقابل استبدال نقاط الراجحي.

طريقة كسب النقاط من الراجحي

يتساءل عملاء الراجحي عن طريقة اكتساب النقاط من أجل الاستمتاع بالمزايا التي يحصلون عليها في المقابل، مع العلم أن تلك النقاط تحتسب وفقًا لنوع البطاقة الائتمانية والمبلغ الموجود بها حيث يتم حساب النقاط حسب البطاقة الائتمانية كالآتي:

ماستر كارد كلاسيك وتيتانيوم والذهبية وفيزا ليديز وانفينت والفيزا الذهبية والبلاتينية وفيزا التسوق أو الانترناشونال أو القسط نقطة واحدة عند الشراء المحلي أو الدولي. فيزا بلاتينيوم نقطة للشراء المحلي ونقطتين للشراء الدولي وفيزا ماستر كارد قسط نقطة للشراء المحلي وثلاث نقاط للشراء الدولي. وفيزا انفينت RVLV ثلاث نقاط شراء محلي وأربع نقاط شراء دولي. بطاقة سيجنتشر وسيجنتشر ليديز نقطتين للشراء المحلي وثلاث نقاط للشراء الدولي.

الاستعلام عن نقاط الراجحي

لمعرفة النقاط المتوفرة لك: