نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع رقم حساب عداد الكهرباء 1443 في المقال التالي
بإمكانك أن تطلع على رقم الحساب الخاص بالعداد وتعرف الأرقام باستخدام رقم الهوية أو رقم المشترك التابع لشركة الكهرباء، حيث أصبح هذا الأمر سهل للغاية ويتم هذا بشكل إلكتروني، ولذا فإننا عبر مقالنا هذا سنقدم لكم الإجابة عن سؤال كيف اطلع رقم حساب عداد الكهرباء 1443 والتفاصيل والمعلومات الهامة حول هذا الأمر، ودون أن تحتاج للذهاب لفرع الشركة حتى تحصل على هذه المعلومات.
كيف اطلع رقم حساب عداد الكهرباء 1443
يستطيع جميع العملاء أن يصلوا لرقم الحساب الخاص بعداد الكهرباء سواء كان من مواطن المملكة أو حتى مقيمها، وباستخدام بعض الخطوات وهذا يتم بشكل إلكتروني أي من الهواتف أو أي جهاز تستخدم عليه التطبيق التابع للشركة، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي:
- تدخل للموقع الإلكتروني الرسمي التابع لشركة الكهرباء السعودية.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر الخاصة بالحساب.
- تضغط بعد ذلك على كلمة بدء الخدمة المتواجد بواجهة الموقع.
- يتم نقل العميل للصفحة التي تليها.
- تضغط بعدها على رقم العداد المتواجد بالقائمة الخاصة بإنشاء الخدمة.
- تكتب رقم العداد المتواجد بعداد الكهرباء تجده بالمنزل أو حتى بساعة الكهرباء.
- تضغط بعدها على كلمة بحث.
- يقوم الموقع تلقائيا بقراءة الباركود الذي يخص عداد الكهرباء وتستخرج بعد ذلك رقم الحساب.
- تحفظ رقم الحساب وتستخدمه بالتطبيق التابع لشركة الكهرباء حتى دفع الفواتير وتستعلم عن الخدمات.
طريقة الاستعلام عن الفاتورة باستخدام رقم العداد
تستطيع أن تستعلم عن الفاتورة الخاصة بالكهرباء باستخدام رقم العداد، وهذا بشكل إلكتروني دون أن تحتاج لفرع الشركة، فهي من الخدمات المتوفرة للعملاء سواء كانوا من مواطني المملكة أو حتى مقيمها، أصبح هذا الأمر سهل للغاية، وإليكم خطوات الاستعلام بالتفصيل وهي كالآتي:
- تدخل للموقع الإلكتروني التابع لشركة الكهرباء.
- تستعلم بالشكل سريع على الفاتورة الخاصة بالكهرباء، وذلك بالضغط على الخدمات الخاصة بالمشتركين دون امتلاك الحساب.
- تضغط بعدها على خانة خدمات الفواتير المتواجدة بخدمة المشتركين.
- تنقر على التبويب التابع لفاتورتك والمتواجد بخدمات الفواتير.
- تختار استعراض الفاتورة إلكترونياً.
- تنتقل بعدها للخدمات السريعة.
- تدخل رقم الحساب للمشترك.
- تضغط بعدها على كلمة عرض الفاتورة وسترى أمامك جميع التفاصيل التابعة للفاتورة التابعة للحساب المرتبط بالرقم الخاص بالعداد المدخل.
- يتاح بعدها المشتركين الضغط على كلمة خدمة فواتيري حتى يستعرضوا الفواتير ورقم الحساب بمنتهى السهولة
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