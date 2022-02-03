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عمر شويل - جدة حجز موعد إلكتروني لتعلم القيادة، للراغبين في تعلم القيادة في السعودية وبسهولة أعلنت إدارة المرور العامة أنها قد وفرت خدمة تعلم القيادة للأشخاص الذين يرغبون في تعلم القيادة، وهي خدمة إلكترونية تسهل على الأشخاص حجز موعد من أجل تعلم القيادة وذلك من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية أبشر وعلى الراغبين في ذلك اتباع خطوات الدخول والتسجيل لحجز موعد إلكتروني لتعلم القيادة، مع العلم أن باب التقديم سيكون بدايةً من يوم غد الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يناير 2022.

طريقة حجز موعد لتعلم القيادة إلكترونيًا

هناك عدد كبير من الأشخاص في السعودية يرغبون بتعلم القيادة لأنها تسهل عليهم الكثير من الأشياء خاصةً إذا كانوا يبحثون عن عمل أو يملكون سيارة ولا يعرفون القيادة، لهذا وفرت وزارة الداخلية خدمة حجز موعد الكتروني لتعلم القيادة من خلال بوابتها الإلكترونية أبشر يجب فقط اتباع الخطوات الآتية لحجز الموعد:

يقوم المستفيد بتسجيل بيانات حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية التي يمكن الولوج إليها بسهولة. ومن ثم البحث عن المواعيد لاختيار الموعد الذي يتفق مع يومه ومناسب معه. وبعد ذلك تحديد المرور لاختيار حجز موعد جديد حتى يتم تسجيل المستفيد في إحدى مدارس تعليم القيادة بنجاح.

مدارس تعليم القيادة بالسعودية

حتى يحصل الشخص على رخصة القيادة في السعودية يجب أن يتعلم كيفية القيادة أولًا لهذا تم توفير خدمة تعلم القيادة في مدارس تعليم القيادة التي توفرها وزارة الداخلية، حيث أن هناك عدة مدارس لذلك في السعودية أشهرها هي المدرسة السعودية لتعليم القيادة فهي واحدة من أكبر مدارس القيادة بالسعودية والتي تضم مجموعة كبيرة من أفضل المدربين على أحدث مستوى من أجل تعليم الطلاب.

ومن أجل التقديم في مدرسة تعليم القيادة يقوم الشخص بملئ نموذج التقديم من خلال موقع المدرسة الرسمي وبعد الانتهاء منه وإرساله للمدرسة يتم الانتظار لحين إرسال رسالة نصية على الجوال توضح المستفيد الموعد الذي تم تحديده له من أجل أول درس من دروس القيادة، مع العلم أن المدرسة تبدأ من السابعة في الصباح إلى الحادية عشر في المساء.