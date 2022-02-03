أعرف موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل علي الضمان الاجتماعي المطور

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور في الشهر الجديد فبراير الحالي في العام الحالي 2022 وعن الشروط الحصول عليها وما هي الفئات المستحقة التي تستحق في الحصول عليها ، حيث تقدم المملكة العربية السعودية مساعدات مالية لبعض الاسر صاحبة ضيق العيش والتي تعول معونة كاملة علي الحكومة وزارة التضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية علي مساعدتهم مما يساعدهم في توفير العيش و توفير حياة مستقرة و سعيدة ويحصل تلك الفئات من الشعب السعودي علي صرف من الضمان الاجتماعي في كل بداية شهر والان سنعرض عليكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور في شهر فبراير الحالي وكيفية الحصول عليه عبر موقعكم ثقفني نيوز .

الفئات المستحقة للحصول علي صرف الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تحديد الفئات المستحقة في الحصول علي صرف الضمان الاجتماعي المتطور والتي شملت الارامل والمطلقات ومن تجاوز سن الستين بالاضافة الي اصحاب القدرات الخاصة والغير قادرين علي العمل وبعض الاسر الاشد احتياجا وبعض الفئات الاخري مثل الطالب الذي لا دخل له وان لا يمتلك الطالب اي عقار او ممتلكات خاصة به مثل سيارات او غير ذلك ويجب علي المستحق ان يكون لديه الجنسية السعودية ومن لديه الاقامة الدائمة علي الاراضي المملكة العربية السعودية ويوجد حالة استثئانية للمطلقات وهي يحب ان يكون حالتهم مطلقة بدون الرجوع الي ازواجهن واذا حدث غير ذلك فسوف يكونا من الفئة الغير مستحقة .

موعد صرف نظام الضمان الاجتماعي المطور في الشهر الحالي

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف نظام الضمان الاجتماعي المتطور في بداية شهر فبراير الحالي بدأ من الثاني من فبراير الجارى ويمكن للفئات المستحقة الاستعلام عن صرف نظام الاجتماعي المتطور عن طريق الخطوات التالية :-