نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على مساعدات من الديوان الملكي السعودي في 5 خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على مساعدات من الديوان الملكي السعودي، حيث تجد دائما الديوان الملكي السعودي دائما يفتح بابه علي مصرعيه لتقديم المساعدات المالية للأسر سواء من ناحية تسديد الديون، أو توفير الاحتياجات الأساسية للحياة ، الوقوف بجانب من عنده أمراض مزمنة للمساعدة ومن خلال ذلك المقال نصل لكل ما نريد معرفته للحصول علي مساعدات الديوان الملكي السعودي.

طريقة الحصول على مساعدات من الديوان الملكي السعودي

أولا الدخول علي الموقع الرسمي موقع الأمارة.

يتم الدخول إلي الخدمات الإلكترونية التي نجدها في صفحة الموقع. النقر علي الإلكترونية التي تعني طلب المساعدات المالية. يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل الإلكتروني رقم الهوية رقم الهاتف البريد الإلكتروني. شرح باختصار مع توضيح التفاصيل التي تتعلق بخصوص الطلب، مع ذكر سبب تقديم الطلب. بعد التسجيل وامتلاء الاستمارة بكافة الأسئلة المطلوبة منك وتسكين المعلومات الصحيحة بها يجب عليك الضغط علي كلمة إرسال الطلب.

رابط طلب المساعدات العينية والمالية

يجب عليك النقر علي الرابط الديوان الملكي ثم اتباع الخطوات التالية.

ثم اتباع الخطوات التالية. الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية.

يتم اختيار دليل المستخدم للمساعدات المالية والعينية .

. أرفاق الطلب الخاص بك للمساعدات.

إرسال صورة الهوية الخاصة بك.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي

يتم التواصل مع الديوان الملكي من خلال الأرقام التالية وكما يتم الاستفسار أيضا من خلال الأرقام التالية:

8004000000.

920022220.

الطريقة السهلة لتقديم طلب الأعفاء من القروض للديوان الملكي السعودي

يتم كتابة جميع البيانات الاسم بالكامل، رقم الهوية، رقم الجوال، والعنوان لتواصل معك.

بيانات بنوع القرض وقيمة المبلغ المقروض.

كتابة بيانات البنك التي تم القرض منة اسم البنك وفرع البنك..

يتم تسليم الطلب للديوان الملكي السعودي يد بيد.

ثم يتم الحصول علي رقم التسليم للمتابعة الطلب.

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

يتم كتابة الخطاب بعدة صياغات منهم مثل التالي:

صيغة ١

إلى سمو الملك وخادم الحرمين الشريفين/ الملك سلمان بن عبد العزيز

أدام الله عليك الخير ورزقك الخير أينما كنت

تحية طيبة وبعد،

ارغب في تقديم طلب لسيادتكم من اجل الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي مع ذكر السبب لتقدم لنايل المساعدة.

ولكم جزيل الشكر والاحترام.

المواطن/

رقم الهوية/

العنوان/

صيغة ٢

إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

تحية طيبة وبعد

أتقدم بكل الشكر لسيادتكم من اجل جهودكم الناجح والظاهر وارغب في طلب مساعدة مالية من اجل وتقوم بذكر المساعدة لأجل كذا

الرجاء من سيادتكم بالقبول والموافقة.

ولكم كل الشكر والتقدير

المرسل/

الهاتف/

رقم الهواية/

العنوان/

صيغة ٣

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى جلالة الملك أدامه الله لنا وحفظه

تحية طيبة وبعد

أتقدم لسيادتكم بطلب مساعدة مالية نظرا ل وتقوم بإيضاخ سبب طلب المساعدة

برجاء قبول الطلب والنظر في الأمر والشكر لسيادتكم

المواطن/

العنوان/

الهواية/

رقم الموبايل/

الحالات التي لها الحق في المساعدات المالية

الشخص الذي ليس لدية المقدرة لسداد الديون التي علية.

المصابون بالأمراض المزمنة.

الذين تعرضوا لحوادث أو خسائر.

معانات مشكلة البطالة.

كل من يمر بظروف مادية صعبة للغاية.

تنويه هام إذا كنتم بحاجة إلى المساعدة اكتبها في التعليقات أسفل هذا المقال طريقة الحصول على مساعدات من الديوان الملكي السعودي.