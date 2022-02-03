sbis hrsd gov sa الاستعلام عن الضمان المطور بالهوية للتعرف على شروط الحصول على دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتسجيل من جديد للحصول على الدعم، حيث تقوم الوزارة بتقديم الخدمات الكثيرة في العديد من مجالات الدعم المتوفرة لهم بالاتفاق مع العديد من الهيئات والمؤسسات الاجتماعية بالمملكة، ويتم استقبال تسجيلات المواطنين من عدد من الفئات المحددة التي تقوم الوزارة بتحديدها لتقديم الدعم، ويكون على المسجلين اتباع القوانين وشروط التسجيل ودقة البيانات المقدمة وصحتها.

sbis hrsd gov sa الاستعلام عن الضمان المطور بالهوية 1443 تسجيل جديد عبر المنصة الوطنية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قبول أهلية الدفعة الأولى من الضمان المطور وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في الضمان الاجتماعي المطور، وأعلنت الوزارة الأربعاء 2 فبراير 2022 الموافق الأول من رجب 1443 صرف الدفعة الثانية للمقبولين بالضمان المطور، بينما تستمر في استقبال طلبات الدعم والضمان لغير المؤهلين بالمرحلة الأولى ولم تعلن عبر منصتها الرسمية على تويتر وصول رسائل الأهلية لمؤهلي المرحلة الثانية من التسجيلات بعد.

لماذا لم تصل إلى رسالة الأهلية

وصلت رسائل الأهلية للمسجين بالضمان المطور بالمرحلة الأولى، والتي بدا التسجيل فيها في 25 نوفمبر 2021، بينما وصلت رسائل عدم الأهلية لأخرين، وبدأت التسجيل بالمحلة الثانية بينما وصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع تلقي الشكاوى والرقم المجاني المتاح لها شكاوى من عدم وصول رسائل الأهلية أليهم حتى الآن، ويكون أسباب عدم وصول الرسائل ما يلي:

أن يكون لدى المسجل خطأ في البيانات الشخصية له أو عدم كتابة البيانات الأحدث له.

تسجيل رقم هاتف غير صحيح أو غير مفعل لاستخدام المسجلين بالضمان.

أن يخالف المسجل شرطا من شروط الاستحقاق.

استمرار الوزارة في دراسة الطلب أو تكون سوف ترسل الرسالة في وقت لاحق.

رقم الهاتف المُوحد المجاني للوزارة

كيفية التسجيل عبر رابط الضمان المطور ومنصة النفاذ الوطني الموحدة