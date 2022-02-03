نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي نقداً 100000 بدون كفيل لمختلف العملاء بكل القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي نقداً متاح بالسعودية لمختلف العملاء وأيضاً بكل القطاعات بالسعودية حيث متوفر الآن قرض شخصي سريع يمكنك من الحصول على السيولة المالية بإجراءات سريعة وفورية وأيضاً متوفر بأقساط شهرية ميسرة ومرنة ويتميز هذا التمويل أيضاً بأنه لا يحتاج إلى كفيل عند التقدم لطلب التمويل ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على خطوات الحصول على تلك التمويل وأيضاً أهم الشروط والمزايا.

تمويل شخصي نقداً 100000 ريال لدى شركة كوارا

أسهل وأسرع تمويل شخصي متاح بإجراءات سريعة وأيضاً بدون كفيل وبدون تحويل للراتب لدى شركة كوارا للتمويل والتى تعد إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى أيضاً تقدم منتجات تمويلية متنوعة للأفراد من بينها التمويل الشخصي النقدي والذى يتميز بما يلي

التمويل الشخصي لدى شركة كوارا للتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

القرض الشخصي أيضاً من شركة كوارا بالسعودية يتميز بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

كذلك يستطيع العميل المتقدم من الحصول على قرض بقيمة ربما تصل 250 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

ولكن يستطيع العميل الحصول على تمويل بقيمة 100000 ريال بدون كفيل.

5 سنوات هى الفترة الزمنية التي يستطيع من خلالها العميل المتقدم من سداد قيمة التمويل الشخصي لدى شركة كوارا بالسعودية.

السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية متاح لهم طلب التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا.

التمويل الشخصي أيضاً من شركة كوارا لا يحتاج أى رسوم إدارية.

طريقة طلب التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا

كل العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا للتمويل بالسعودية سواء السعوديين وأيضاً المقيمين طلب التمويل النقدي بدون كفيل وكذلك بدون تحويل الراتب من خلال الدخول على الرابط الرسمي للتمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا بالسعودية وملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي النقدي لدى كوارا

حددت شركة كوارا للتمويل بالسعودية المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل وهي

الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول للسعودي.

كذلك الهوية للمتقدم المقيم بالسعودية.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

أيضاً ملئ نموذج طلب التمويل لدى كوارا.

شروط التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا

حددت شركة كوارا للتمويل بالسعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب التمويل وهي