بيت مجاني للضمان housing.gov.sa شروط تسجيل دعم الإسكان التنموي والرقم الموحد

بيت مجاني للضمان housing.gov.sa في التسجيل الإلكتروني للإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة، حيث تسعى الوزارة بالاشتراك مع وزارة الإسكان السعودية إلى تقديم الدعم المطلوب لطالبي السكن بالمملكة وخاصة فئة المحتاجين أو أصحاب الدخل المنخفض منهم، حيث تسعى عدد من الهيئات والمؤسسات لتقديم دعم مناسب لعدد من الفئات والتي يكون منها تقديم دعم الكهرباء والدعم السكني وخدمات سداد الديون والسداد عن الغارمين، ويتم ذلك عبر الهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية الخاصة أيضا على حد سواء.

يقوم الضمان الاجتماعي بالحرص على تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين، حيث تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فئة محددة من الشعب السعودي وهم الفقراء أو المحتاجين للدعم نظرا للدخل المنخفض ومصاعب الحياة في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي الجديدة، حيث أدت خطط المملكة للإصلاح الاقتصادي إلى رفع الدعم عن عدد من الخدمات والسلع بما أدى إلى رفع أسعار أغلبها، ويعاني المواطن الفقير من تلك الإصلاحات ولذلك تسعى الهيئات الاجتماعية لتقديم المساعدة المطلوبة.

خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية

تسعى الهيئات المختلفة إلى تقديم الدعم المطلوب للمواطنين، حيث نجد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية معا متضافرين لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة، وتهتم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديم الأراضي السكنية والشقق المجانية لفئات محددة من الشعب حسب الطلب عبر المنصة لخاصة بها أو عبر تقديم الطلبات عبر رابط الديوان الملكي السعودي لطلب أرض سكنية مجانية.

كيفية التسجيل في الإسكان التنموي للحصول على شقة مجانية

يقوم المستخدم بالدخول على رابط وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة . يتم تسجيل الدخول على طلب الدعم السكني. يقوم المواطن بالدخول على صفحة تسجي البيانات الخاصة. يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة وبيان الدخل بشكل صحيح. يكون عليه تسجيل رقم الهاتف النقال الذي يتم تلقي الرسائل عليه للتواصل. يقوم بإرسال الطلب. تبدا الوزارة بدراسة الطلب ويتم التراسل مع صاحب الطلب برسالة نصية على رقم الهاتف النقال.

شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي

يكون الإسكان التنموي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ولذلك يجب التسجيل والاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي، وينطبق عليه شروط الحصول على الضمان من الجنسية وبيانات الدخل والاستحقاق، كما يجب أن يكون المتقدم لا يقل عن 25 عام وليس لديه دخل أضافي، ومن الهام ألا يكون حصل على دعم سابق من الإسكان التنموي وألا تعرض لرفض الطلب.