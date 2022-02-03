نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443 بوابة ريف www.reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية، حيث ما يزال البحث مستمرا في المملكة عن دعم الريف، والذي يعتبر أحد أهم أشكال الدعم التي يستفيد منها آلاف المواطنين في المملكة، وقد زاد البحث عن طريقة تسجيل الدخول إلى منصة ريف وخاصة بعد تغريدة برنامج ريف عبر منصة تويتر بخصوص دراسة الأهلية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة الدخول والاستعلام عبر بوابة ريف، فتابعوا معنا.

بوابة ريف

برنامج ريف هو أحد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين، حيث إن الدولة تسعى لدعم كافة فئات المجتمع، ويختص دعم الريف بشكل أساسي إلى دعم الأسر المنتجة في جميع القطاعات في المملكة والتي منها قطاع الزراعة.

حيث بدء برنامج الريف منذ عام 2019، وهذا بعد أن قام جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتدشين منصة دعم الريف لدعم الأسر المنتجة في العديد من القطاعات، وهي:

الورود.

الفواكه.

العسل.

الماشية.

المحاصيل البعلية.

القهوة السعودية.

القيمة المضافة.

صيد الأسماك.

برنامج ريف

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم التسجيل فيه بكل سهولة ويسر عبر بوابة الريف الإلكتروني، قد شرحنا لكم بشكل مفصل كيفية التسجيل الإلكتروني في مقال التسجيل في منصة الدعم الريفي 1443، فتابعوا معنا.

وبعد التسجيل في الدعم، يتم إرسال الممثل الخاص للجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع الذي تم التقديم على الدعم الخاص به، وهذا لدراسة الأهلية، وقد أعلن برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه يتم الإعلان عن نتائج الأهلية في خلال 60 يوم بعد الزيارة.

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بكم في برنامج ريف، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ريف تسجيل دخول