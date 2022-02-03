خبر سار الجوازات وخدمة جديدة طال انتظارها تُسعد المواطنين والمقيمين

من أهم الأخبار السارة والتي أعلنت عنها الجوازات من خلال التويتر حيث تم الكشف مؤخرًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، عن آلية جديدة لإصدار وتجديد هوية مقيم لأصحاب المنشآت، بالتزامن مع تحذيرها الجديد بشأن ضوابط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات مجددًا، وقد فرضت عقوبات على المخالفين وقالت الجوازات إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقر القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من كوفيد – 19 والتدابير الوقائية المقررة من قبل الأجهزة المعنية والصحية، لافتة إلى أن عقوبة الفرد 1000 ريال وتتضاعف العقوبة المتوقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال، مطالبة بعدم الاستهانة بتطبيق تلك الإجراءات حتى لا يساهم في تفاقم الأوضاع، وأعلنت المديرية العامة للجوازات رسميًا عن بدء تفعيل نظامها الجديد لتجديد صلاحيات الإقامة، وهو الأمر الذي سيعود بالمصلحة على المواطنين من أصحاب المنشآت والمقيمين من جميع الجنسيات المتواجدين بالمملكة، وذلك بعد التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة كل 3 شهور، في إطار التحديثات المستمرة التي تجريها المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق باستخراج التأشيرات وتجديد صلاحيات الإقامات لمئات الآلاف من المقيمين المتواجدين على أراضيها.

الجوازات وكيفية إصدار الهويات الجديدة:

فمن الجدير بالذكر أن الجوازات بعد الإصدارات الأخيرة وإضافة المزايا الجديدة لخدمة المواطنين أصبح الآن بإمكان صاحب العمل الاستفادة من الخدمات المختلفة ومنها (إصدار خدمة جديدة وبالإصافة إلى خدمة تجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي) علماً بأن هذه الخدمة تتم بدلاً من تجديدها في السابق بشكل نصف سنوي أو كل عام، مؤكدة أن إصدار وتجديد صاحب العمل لهوية المقيم يتم من خلال منصتي أبشر أعمال و مقيم التابعتين لوزارة الداخلية أون لاين، أو من خلال التطبيق الخاص بهما الذي يتم تحميله وتثبيته على الجوالات الذكية، وقد ذكرت الجوازات أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الاقامات عبر المنصات الإلكترونية السابق ذكرها، على أن يتم التجديد وفق حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة، إما 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو من 12 شهرا وحتى 24 شهرًا، وهو ما يوفر الأموال التي كان يتم إنفاقها في السابق من قبل أصحاب المنشآت، وبدأت الجوازات في تفعيل قرار السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، بعدما كان يتم تجديدها كل عام أو بشكل نصف سنوي، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

اهم مزايا قرار الجوازات:

من اهم مزايا القرار مايلي: