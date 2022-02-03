أخبار السعودية

أحصل على 500 ألف بدون كفيل بأقل راتب وقسط علي أطول فترة سداد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على 500 ألف بدون كفيل بأقل راتب وقسط علي أطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل على 500 ألف بدون كفيل بأقل راتب وقسط علي أطول فترة سداد - ثقفني

أحصل على 500 ألف بدون كفيل بأقل راتب ، برنامج تمويلي تم تصميمه من بنك ساب ليناسب الاحتياجات المالية للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يقدم بنك ساب برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل المتقاعد للاستفادة من هذا العرض بأقل راتب تقاعدى.

مزايا برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب

  • بنك ساب أحد أهم البنوك الرائدة في مجال التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي.
  • يقدم بنك ساب مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تناسب جميع الأفراد من كافة الفئات في المملكة.
  • تمويل بنك ساب للمتقاعدين أحد الحلول التمويلية المتاحة لدى البنك بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب بمبلغ 100 ألف ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل هو 500 ألف ريال سعودي.
  • التمويل الشخصي المتقاعدين من بنك ساب لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
  • يمكن أن يقوم طالب التمويل بسداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة بمدة تبدأ من 12 شهر وبحد أقصي تصل إلى 60 شهر.
  • في حالة وفاة طالب التمويل يتم إعفاء العميل من باقي المستحقات المالية.
  • تمويل بنك ساب للمتقاعدين بدون كفيل متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي للمتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب

  • الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 40 سنة والحد الأقصى لعمر العميل هو 67 سنة ، وذلك للاستفادة من برنامج تمويل المتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب في المملكة العربية السعودية.
  • يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 3000 ريال سعودي ، وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل بنك ساب للمتقاعدين بدون كفيل.
  • المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي .

الأوراق والوثائق المطلوبة لاستكمال طلب تمويل المتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب

  • صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي.
  • صورة من رخصة الإقامة لطالب التمويل غير السعودي بشرط أن تكون سارية المفعول.
  • يلزم تقديم تعريف بالراتب الشهرى بشرط يكون لم يمضي على تاريخ إصداره 30 يوم ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.
  • يجب لإنهاء إجراءات طلب تمويل بدون كفيل للمتقاعدين من بنك ساب ، تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل.

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا