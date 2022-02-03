أحصل على 500 ألف بدون كفيل بأقل راتب وقسط علي أطول فترة سداد

أحصل على 500 ألف بدون كفيل بأقل راتب ، برنامج تمويلي تم تصميمه من بنك ساب ليناسب الاحتياجات المالية للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يقدم بنك ساب برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل المتقاعد للاستفادة من هذا العرض بأقل راتب تقاعدى.

مزايا برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب

بنك ساب أحد أهم البنوك الرائدة في مجال التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي.

يقدم بنك ساب مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تناسب جميع الأفراد من كافة الفئات في المملكة.

تمويل بنك ساب للمتقاعدين أحد الحلول التمويلية المتاحة لدى البنك بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب بمبلغ 100 ألف ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل هو 500 ألف ريال سعودي.

التمويل الشخصي المتقاعدين من بنك ساب لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أن يقوم طالب التمويل بسداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة بمدة تبدأ من 12 شهر وبحد أقصي تصل إلى 60 شهر.

في حالة وفاة طالب التمويل يتم إعفاء العميل من باقي المستحقات المالية.

تمويل بنك ساب للمتقاعدين بدون كفيل متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي للمتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 40 سنة والحد الأقصى لعمر العميل هو 67 سنة ، وذلك للاستفادة من برنامج تمويل المتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 3000 ريال سعودي ، وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل بنك ساب للمتقاعدين بدون كفيل.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي .

الأوراق والوثائق المطلوبة لاستكمال طلب تمويل المتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب