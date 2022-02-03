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عمر شويل - جدة أحصل على 500 ألف بدون كفيل بأقل راتب وقسط علي أطول فترة سداد - ثقفني
أحصل على 500 ألف بدون كفيل بأقل راتب ، برنامج تمويلي تم تصميمه من بنك ساب ليناسب الاحتياجات المالية للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يقدم بنك ساب برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل المتقاعد للاستفادة من هذا العرض بأقل راتب تقاعدى.
مزايا برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب
- بنك ساب أحد أهم البنوك الرائدة في مجال التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي.
- يقدم بنك ساب مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تناسب جميع الأفراد من كافة الفئات في المملكة.
- تمويل بنك ساب للمتقاعدين أحد الحلول التمويلية المتاحة لدى البنك بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب بمبلغ 100 ألف ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل هو 500 ألف ريال سعودي.
- التمويل الشخصي المتقاعدين من بنك ساب لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن أن يقوم طالب التمويل بسداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة بمدة تبدأ من 12 شهر وبحد أقصي تصل إلى 60 شهر.
- في حالة وفاة طالب التمويل يتم إعفاء العميل من باقي المستحقات المالية.
- تمويل بنك ساب للمتقاعدين بدون كفيل متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي للمتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 40 سنة والحد الأقصى لعمر العميل هو 67 سنة ، وذلك للاستفادة من برنامج تمويل المتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب في المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 3000 ريال سعودي ، وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل بنك ساب للمتقاعدين بدون كفيل.
- المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي .
الأوراق والوثائق المطلوبة لاستكمال طلب تمويل المتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي.
- صورة من رخصة الإقامة لطالب التمويل غير السعودي بشرط أن تكون سارية المفعول.
- يلزم تقديم تعريف بالراتب الشهرى بشرط يكون لم يمضي على تاريخ إصداره 30 يوم ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.
- يجب لإنهاء إجراءات طلب تمويل بدون كفيل للمتقاعدين من بنك ساب ، تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل.
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