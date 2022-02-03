للأسر الأكثر إحتياجا مساعدة عاجلة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية وطرق التواصل مع المؤسسة

تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز اكثير من خدماتها للمواطنين المتنوعة التي يستفاد منها الأسر الفقيرة والأشد احتياجا لتوفير احتياجاتهم، حيث أن هذه المؤسسة من أشهر وأكثر المؤسسات عالميا وبالأخص في السعودية مدعومة من قبل الحكومة بتقديم المساعدات الخيرية الإنسانية، كما أنها لا تكتفي بتقديم الدعم المالي فقط وإنما تعمل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية وإنما تقدم ومعونة مالية عاجلة أو سداد الديون، وتعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية هي من واحدة من أهم المؤسسات الخيرية التي تقدم الدعم إلى المواطنين في المملكة، كما تقوم بتوفير شقق سكنية أو الدعم الطبي أو توفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة يتم تقديم الدعم السنوي للمؤسسة من أموال الأمير الخاص بملايين الريالات ويتم تقديم البديل السكني الآمن للمضطرين من فقراء الوطن، ومن خلال مقالي سوف نوضح طرق التواصل مع المؤسسة وكيفية التقديم لطلب المساعدة وخطوات التقديم.

كيفية طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد:

من الجدير بالذكر ان مؤسسة الامير عبد العزيز بن فهد تقدم مساعدات عاجلة وقبل طلب المساعدة يجب أن يقوم المتقدم باختيار نوع المساعدة التي يحتاجها سواء دعم مالي أو سكنى أو علاجي أو سيارة وتعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية من أهم المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية التي تقدم الدعم إلى المواطنين في السعودية والمؤسسة لها الدورالكبير في العديد من الأعمال الجليلة من تقديم مساعدات في ترميم مباني آلت للسقوط بسبب السيول وتعويض المواطنين الغير قادرين بمنازل جديدة أو تقديم مساعدات غذائية ومالية لعدد من المواطنين بالإضافة إلى المشاركة مع المؤسسات الحكومية لسداد الديون خاصة عن الغارمين ويمكن للمواطنين تقديم طلب الدعم من خلال الخطوات التالية:

تبدأ بالتحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ثم يقوم مقدم الطلب تسجيل بيانات المرسل إليه والمخاطب بالطلب (إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد) في وسط الطلب عرض التحية وهي (تحية طيبة وبعد) يقوم الشخص بتقديم الطلب وانتظار الرد من قبل المؤسسة بعد التأكدمن وضعه المادي وأن الهدف هو تلبية متطلبات الأسرة، وتكون الصيغة كالتالي (أقوم بالتقديم لكم طلب مساعدة وأتمنى أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا).

تفضلوا بقبول فائق الاحترام يقوم الشغل المتقدم بتسجيل بيانات المرسل (الاسم – محل السكن – رقم الهاتف). وفي الختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد:

يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال عدة طرق مختلفة وهي: