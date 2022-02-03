كيفية استخدام حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa للتعرف على القيمة التي سيتم صرفها من راتب الضمان المطور الجديد 1443، حيث يكون من ابرز العبارات البحثية لمسجلي الضمان الاجتماعي المطور والمقبولين في الحصول على معاشات الوزارة هي كيفية حساب المعاش الذي سيتم تسلمه من المصارف السعودية، وتعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شهريا عن المقبولين في أهلية الضمان ومواعيد صرف الرواتب الجديدة، بينما يتم تحديد مواعيد تسلم الرواتب حسب نظام المصارف.

كيفية استخدام حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa أهلية المرحلة الثانية وتسجيل منصة الدعم والحماية

قامت منصة الدعم والحماية بإعلان نتائج أهلية المرحلة الأولى عبر الرسائل النصية على أرقام الجوال الخاص بمستفيدي المنصة، وتقوم بالإعلان الشهري عن واعيد تسلم المعاشات، حيث أعلنت الأربعاء الأول من شهر رجب 1443 موعد تسلم الراتب الثاني لمقبولي الضمان المطور ومستفيدي الضمان القدامى، ممن قاموا بتحديث بياناتهم، وتم إيداع المعاشات بالبنوك لدعم أكثر من 70 ألف اسرة سعودية من المحتاجين لهذا الدعم، بينما لم يتم الإعلان عن قبول المرحلة الثانية، ويقوم كل مصرف بتسليم الرواتب لمدة خمسة أيام لذلك يبحث المواطنين عن القيمة التي يتم تسلمها.

أهلية المرحلة الثانية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيل المواطنين الغير مؤهلين بالمرحلة الأولى والراغبين في التسجيل الجديد في منصة الدعم والحماية السعودية، كما يتم تحديث البيانات للمستفيدين من قبل من الدعم، وقد قامت بالانتهاء من مراجعة طلبات المرحلة الأولى من المواطنين وأرسلت الرسائل النصية بقبول الأهلية على الهاتف النقالة لهم، وذلك في بداية يناير 2022، بينما تستكر في دراسة طلبات المرحلة الثانية ولم تعلن عن قبولهم بالرغم من صرف رواتب الضمان المطور للمرة الثانية.