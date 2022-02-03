نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يطلق مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر للرغبين في التميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينطلق اليوم مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني حيث حرص المرور السعودي اليوم على التحدث والتنويه عن الأمر لجميع الأشخاص المهتمين باقتناء اللوحات المميزة التي يريدون الحصول عليها من أجل المركبات الخاصة بهم، وصدر هذا التنويه عبر الحساب الرسمي على التويتر وإليك الآن كامل التفاصيل حول هذا المزاد المعلن الذي سيقام عبر منصة أبشر تابع التفاصيل.

مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني

هو مزاد خاص بالأشخاص الذين يريدون الشعور بالتميز، وهذا سيتم عن طريق اقتنائهم للواحات المميزة، وسيتمكنون من الحصول على مثل هذه اللوحات عبر المزاد الإلكتروني الذي سيتكم اليوم الخميس، وإليك التفاصيل وطريقة الوصل إلكترونيًا إلى هذه الخدمة.

موعد انطلاق المزاد الإلكتروني

سينطلق المزاد اليوم الخميس الموافق 2 شهر رجب 1443/ 3/2/2022م وسيستمر هذا المزاد حتى يوم الأحد الموافق 5 رجب 1443هـ / 6/2/2022م ويستطيع جميع الراغبين شراء اللوحات إلكترونيًا بدون أي مشاكل تذكر.

طريقة الوصول للخدمة

تستطيع أن تقوم بالتعرف على طريقة الوصول للخدمة الإلكترونية من خلال القيام بالالتزام بالخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة أبشر عبر هذا الرابط absher.sa.

احرص على اختيار خدمة الأفراد.

تقوم باختيار تبويب خدماتي.

الآن اختار من القائمة المنسدلة المرور.

تحرص على اختيار الخدمة الفرعية مزاد اللوحات الإلكتروني.

اللوحات المرورية الجديدة

خلال هذا المزاد سيتم العمل على عرض العديد من اللوحات المرورية المميزة منها فئة اللون الذهبي والفضي والبرونزي: وإليك اللوحات المرورية التي تم العمل على إدراجها تحت فئة اللوحات الخصوصي:

اللوحات المرورية الجديدة التي تأتي تحت فئة النقل الخاص كم هو متواجد بهذه الصورة:

اللوحات المرورية الجديدة التي تأتي ضكن فئة الدرجات النارية

وحرص مرور السعودية على التحدث فيما سبق عن إقامة هذا المزاد الإلكتروني لجميع الأشخاص الراغبين في التميز، حيث يمكنهم الدخول والالتزام بالخطوات التي سبق وقمنا بوضعها في السابق، وعليهم فقط الالتزام بشروط المزاد ومن بعد ذلك البدء في عملية المزايدة والشراء بشكل إلكتروني ما تريد من خلال المنصة المنظمة ألا وهي منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ولا يجب أن تغفل عن اختيار نوع اللوحة التي تريد الحصول عليها بشكل مسبق.