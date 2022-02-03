نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة اعتماد الرواتب” منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب etimad.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد الرواتب، زاد البحث في المملكة عن منصة اجتماع بين الموظفين والموظفات، وهذا خاصة مع اقتراب موعد نزول الرواتب الخاصة بالموظفين والموظفات في المملكة، وسنتابع معكم كيفية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد بكل سهولة ويسر، كما سنعرفكم في نبذة مختصرة عن ماهية هذه المنصة والمميزات التي تتيحها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

منصة اعتماد

وقبل أي شيء يجب علينا أن نعطيكم نبذة تعريقية عن منصة اعتماد الإلكترونية، حيث إنها عبارة عن منصة تم إطلاقها من وزارة المالية السعودية، وهي منصة تم عملها بالأساس لتسهيل العديد من المعاملات التي كانت تأخذ الكثير من الوقت والمجهود في السابق لتتم بشكل إلكتروني وسهل وأكثر كفاءة.

حيث إن منصة اعتماد يتم من خلالها بشكل أساسي متابعة العمليات المالية مثل الشراء والرواتب والعقود والإشراف عليها والعمل على تحسينها ورفع جودتها، وهذا لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة، ويمكن للشركات الحكومية في المملكة متابعة العمليات الخاصة بها من خلال تلك المنصة بكل سهولة ويسر.

خدمات منصة اعتماد

حيث توفر منصة اعتماد العديد من المميزات والخدمات، وهي تتمثل في إدارة كل ما يأتي:

.الميزانية.

المنافسات والمشتريات.

العقود والتعميدات.

المدفوعات.

الحقوق المالية للموظفين.

كما وقد تابعنا معكم طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 عبر الرابط الجديد، فتابعوا معنا.

منصة اعتماد الرواتب

ومن أهم الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد الرقمية خدمة الاستعلام عن الراتب، وهذا من ضمن خدمات حقوق الموظفين في المنصة، وسنتعرف معكم في الأسطر القليلة القادمة كيفية الاستعلام عن الراتب للموظفين عبر المنصة بكل سهولة فتابعوا معنا.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

ويمكنكم الاستعلام عن الراتب الخاص بالموظف في أي شهر من الأشهر عن طريق اتباع الخطوات التالية: