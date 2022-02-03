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عمر شويل - جدة نزول المساعدات المقطوعة والاستعلام الإلكتروني عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي والضمان الاجتماعي المطور، كما توفر المنصة الوطنية الموحدة خدمة التسجيل للحصول على دعم الوزارة للحصول على مقطوعة الضمان لمستفيدي الضمان بالوزارة، وقد أشارت المؤشرات العالمية في جوجل عن استمرار البحث اليومي عن مواعيد صرف المساعدات للمسجلين من قبل وألية التسجيل الجديد في الرابط الجديد المتاح لمستفيد الضمان، ويتم اتباع الشروط الجديدة لمستفيدي الوزارة للحصول على الموافقة على المقطوعة.

“بالرقم المدني” نزول المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa التسجيل الجديد متاح sbis hrsd gov sa

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقبال طلبات المواطنين حيث تستقبل طلبات الحصول على الدعم من الفرد أو الاسرة من أصحاب الدخول والرواتب المنخفضة وأيضا من معدومي الدخل، وتهتم الوزارة بطلبات الدعم وتسجيلات التأهيل الشامل من المرضى وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، وتستقبل طلب الدعم من الأرامل والمطلقات والمهجورات التي ليس لديهن من يكفلهن، ويتم قبول كفالة الجميع براتب شهري حسب الحاجة وحسب الاستحقاق أيضا وفق ألية خاصة في تسجيل الطلب وشروط محددة للقبول.

شروط المساعدات المقطوعة الجديدة 1443

أعلنت الوزارة من قبل شروط محددة وعامة لقبول المسجلين الأحدث في الوزارة وتحديث بيانات المواطنين المسجلين لدى الوزارة من قبل، بينما توقف صرف دعم المساعدة المقطوعة منذ 2019 واستحداث عدد من المنظومات الاجتماعية الجديدة إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم توقف المساعدة المقطوعة، حيث أعلنت عبر منصتها الرسمية على تويتر وعبر موقعها الرسمي، بالصفحة الرئيسية، تلقي تسجيلات المساعدات المقطوعة على رابط الضمان المطور الجديد وذلك وفق شروط الضمان الجديدة والتي تتلخص في التالي:

شروط الاستحقاق الدخل التي تتلخص في تحديد الحد الأدنى من راتب العامل 1100 ريال لرب الاسرة و50 ريال للفرد المستقل.

كذلك شرط الاستقلالية للمطلقات والأرامل والمهجورات والشباب المستقلين والذي يجب أثبات الاستقلالية ليتم صرف الدعم لهم، وإلا يتم احتسابهم ضمن الأسرة.

صحة البيانات والمعلومات المقدمة، حيث قامت الوزارة باستحداث ألية الاستعلام عن المواطنين والتأكد من الاحتياج والدخل.

يتعرض المخالفين لإيقاف الدعم والتعرض للعقوبات القانونية الصارمة.

تحديث بيانات المساعدات المقطوعة للتأكد من استمرار الأسباب التي يتم فيها ثبات الاستحقاق.

منصات تسجيل واستعلام مقطوعة الضمان

يتاح للأفراد عدد من المنصات ويكون أولها الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يتم التسجيل، بالنظام القديم، على رابط تسجيل المساعدات المقطوعة، وتقوم المنصة الوطنية الموحدة باستقبال تسجيلات المواطنين والاستعلام عنها أيضا، وأخيرا يكون رابط الضمان الاجتماعي المطور باب لتسجيل الطلبات الجديدة وتحديث البيانات.

الاستعلام عن نزول المساعدات المقطوعة 1443

يتوقع استمرار التسجيل للمساعدة المقطوعة لحين تحديد موعد الصرف ونزول المبالغ التي تتراوح بين عشرة ألاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال، ويتوقع صرفها في رمضان 1443، ويتم الاستعلام عن النزول بالخطوات التالية: