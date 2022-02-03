جدول الإجازات الرسمية الجديد في السعودية 2022 بعد إضافة إجازة يوم التأسيس بأمر ملكي

جدول الإجازات الرسمية الجديد في السعودية 2022 مع بداية العام الجديد 2022 فنجد ان الكثير من الأشخاص في السعودية لديهم رغبة في التعرف على قائمة الاجازات الرسمية في السعودية للعام الجديد، وخاصة بعد صدور الامر الملكي بإضافة يوم التأسيس إجازة رسمية حيث يتم تحديد جدول الاجازات الرسمية التي يحصل عليها كافة المواطنين في السعودية من الموظفين في القطاعات المختلفة او الطلاب او غيرهم، والتي يتم منحها بناء على ما تحدده الحكومة السعودية لتكون اجازات مدفوعة الأجر، حيث تتنوع هذه الاجازات ما بين الاجازات الدينية والاجازات الوطنية وغيرها من الاجازات الأسبوعية على مدار العام، واليكم أهم الاجازات الرسمية في السعودية 2022.

الاجازات الرسمية في السعودية 2022

ما هى العطل الرسمية في السعودية 2022 حيث تعتبر الاجازات الرسمية والعطلات في السعودية هي أيام تأتي بالتزامن مع مناسبات هامة سواء دينية او وطنية او غيرها، والتي يتم منحها من جانب الحكومة السعودية، ومن اهم هذه الاجازات على سبيل المثال إجازة عيد الفطر المبارك، واجازة عيد الأضحى، وغيرها من الاجازات، وقد حددت الحكومة السعودية قائمة تتضمن كافة مواعيد الاجازات الرسمية والمناسبة الخاص بها للعام الجديد في السعودية 2022، أما بالنسبة للطلاب والقطاع التعليمي بشكل عام في السعودية فيتم منح الطلاب إجازة بعد انتهاء كل فصل دراسي من الفصول الدراسية الثلاثة التي وضعتها وزارة التعليم خلال الفترة الماضية.

جدول الإجازات الرسمية الجديد في السعودية 2022

وفي العام الجديد قد تم تحديد العطلات الرسمية المقررة والتي يحصل عليها كافة الأشخاص العاملين بالإضافة الى الطلاب والقطاع التعليمي، ومن أهمها ما يلي.

إجازة يوم التأسيس تكون يوم 22 فبراير إجازة رسمية من كل عام تيمنًا بيوم تأسيس المملكة وهو الصادر بأمر ملكي هذا العام.

اجازه عيد الفطر 25 رمضان 1443 26 ابريل 2022 إجازة عيد الأضحى 5 ذى الحجة 1443 4 يوليو 2022 اجازه العيد الوطني 27 صفر 1444 23 سبتمبر 2022

إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ يوم 25 رمضان الموافق 26 ابر يل لتستمر في أيام العيد بشكل عام وتنتهي يوم 4 من شهر مايو.

إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تم تحديد موعد بدايتها ليكون يوم 5 من ذي الحجة الموافق 4 من شهر يوليو وتستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.

باقي اجازات التقويم الدراسي بعد التعديل للعام 1443