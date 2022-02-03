طريقة حساب راتب التقاعد 1443 ورابط تحميل التطبيق

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عمر شويل - جدة طريقة حساب راتب التقاعد 1443 هي الطريقة التي يمكن من خلالها، معرفة قيمة الراتب الذي سيتقاضاه العامل، بعد انتهاء فترة خدمته ووصوله لسن التقاعد، فالمملكة العربية السعودية من الدول التي تقوم بتخصيص نظام، يتم من خلاله تنظيم أمور المتقاعدين من الخدمة الحكومية، حيث تمنح المملكة المتقاعدين، راتب شهري يتم إيداعه في الحسابات المسجلة، وفق مواعيد محددة يتم الكشف عنها من الجهة المسؤولة، وراتب التقاعد يمثل المستحقات المالية التي يتم تقديمها لمن أنهى الخدمة في الوظيفة الحكومية.

طريقة حساب راتب التقاعد 1443

تتيح المؤسسة العامة للتقاعد، وهي الجهة المسؤولة بالمملكة عن تنظيم رواتب التقاعد وحصول الموظفين الذين تمت إحالتهم لنظام التقاعد على راتب شهري، إمكانية حساب قيمة الراتب من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، بحيث يمكن حساب الراتب بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على راتب حاسبة التقاعد على منصة الهيئة.

قم في النافذة التي سيتم فتحها، بإدخال البيانات المطلوبة من “الجنس ونوع الخدمة والسبب وراء ترك الخدمة”

قم بإدخال قيمة آخر راتب قمت بالحصول عليه

قم بتحديد عدد السنوات التي قضيتها في الخدمة

قم بالنقر على عرض قيمة المعاش

رابط تحميل تطبيق حساب المعاش

يمكن كذلك تحميل تطبيق حساب قيمة الراتب التقاعدي على الهاتف الخاص بكم، والاستفادة منه في استخدامه لحساب قيمة الراتب التقاعدي أو المعاش بكل سهولة، والتطبيق يمكن تحميله من خلال الروابط التالية:

قم بتحميل التطبيق بنظام الآندرويد أو الآيفون

قم بإدخال بيانات الدخول المطلوبة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”

قم بتحديد نوع الوظيفة وآخر راتب شهري

قم بإدخال عدد السنوات التي قضيتها في الخدمة

قم بالنقر على احسب معاش التقاعد.

كيف أعرف متى تقاعدي؟

يتم إحالة الموظف الحكومي للتقاعد، بوصوله للسن القانوني للتقاعد، ولكن الكثير من الموظفين بالمملكة لا يعرفون حقيقة الأمر، ولهذا تتيح المؤسسة العامة للتقاعد خدمة حاسبة تاريخ التقاعد، والتي يمكن من خلالها، معرفة الفترة المتبقية على إحالة الموظف للتقاعد، وفي تلك الحالة يمكن حساب الفترة من خلال اتباع الخطوات التالية: