خطوات التسجيل في تكافل الطلاب بالسعودية 1443 الشروط ورابط التسجيل

تدعم المملكة الطلاب من الأسر الفقيرة والغير قادرين على الإنفاق على التعليم وتقدم لهم الدعم المالي في المدارس الحكومية السعودية المنتشرة في كل أرجاء الأراضي السعودية، حيث تزداد عمليات البحث خلال هذه الآونة حول تكافل الطلاب، علماً بأن مؤسسة تكافل الخيرية هي من المؤسسات الكبرى في المملكة العربية السعودية التي تعمل على تكافل جميع الطلاب الغير قادرين على التعليم مثل الفقراء والمحتاجين وقد تم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، وهي من المؤسسات التي تحصل على الدعم الكامل من سيادة الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، ومن خلال مقالي سوف نوضح الشروط والآليات التي يجب يجب توافرها للحصول على دعم التكافل وكذلك نوضح بداخل المقال كيفية التسجيل في المؤسسة للحصول على دعم تكافل.

آليات التسجيل في تكافل الطلاب 1443هـ:

يشترط للحصول على دعم تكافل أن يكون الطالب من المنظمين في الحضور اليومي بالمدرسة.

كما يشترط للحصول على دعم تكافل أن يكون دخل الأسرة لا يزيد عن 6 آلاف ريال في الشهر.

ويجب على الشخص المتقدم أن يكون لها أي مصادر دخل ويشترط أن يكون الطالب من المتوفقين في الدراسة.

كما يشترط للحصول على دعم تكافل ان يكون ولي الأمر قد تم التسجيل مسبقا في برنامج الضمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في تكافل الطلاب بالمملكة:

لكي يتمكن الطالب من التسجيل يجب اتباع عدة خطوات للحصول على الدعم من مؤسسة التكافل الخيرية بالخطوات التالية: