آلية التسجيل في الدعم الريفي وموعد نزول دعم ريف في حسابات المستفيدين

تدعم المملكة المزارعين والمستفيدين من برنامج دعم ريف بدعم مالي شهري، حيث تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول دعم ريف، فقد قامت وزارة البيئة بتوجيه تصريح من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر تشير فيه إلى نزول الدعم المالي للمواطنين بعد استحقاق الأهلية، وقد وضعت الجهات المعنية بالبرنامج الكثير من القطاعات التي يتم تطويرها لتحسين كفاءة الإنتاج بالمملكة،وعن موعد نزول دعم ريف ينتظر مستحقي الدعم موعد إيداع الدعم بحساباتهم البنكية، ومن خلال مقالي سوف ننشر كيفية الاستعلام عن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين وكذلك شروط الاستحقاق، حيث وضعت وزارة البيئة والزراعة للمستفيدين من البرنامج رابط إلكتروني يقدم لهم العديد من الخدمات، بالإضافة إلي ذلك يوجد صفحة رسمية خاصة بالبرنامج بتويتر العالمي تجيب علي كافة المواطنين، ومن المعلوم للمستحقين أن موعد نزول الدعم الزراعي لكافة المستفيدين من البرنامج الريفي؛ هو من أول الشهر الميلادي ويستمر حتى اليوم العاشر ولكن يختلف الصرف من بنك إلى آخر، وكذلك موعد نزول الدعم في حساب المستفيد بعد التسجيل يكون بعد انقضاء مدة 60 يوم والبعض قد تتأخر دراسة أهليته لمدة 3 شهور والتأكد من استحقاق كل من تقدم بطلب دعم ريف.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم ريف:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية .

عمر المتقدم بحد أدنى 20 عام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للشخص المتقدم حوالي 6.000 ريال سعودي

من الضروري وجود وثيقة عمل مستقلة للعائلات

يشترط للحصول على دعم ريف حيث يجب توفر حساب مصرفي نشط وخاص بالمسجل.

لكي يتمكن المتقدم من الحصول على الدعم يجب اتباع طريقة التسجيل التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال بعد الدخول على الرابط الرسمي لمنصة ريف.

يشترط أن يمارس المرشح إحدى المهن الزراعية المدعومة.

كيفية التسجيل في الدعم الريفي:

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج جاء وفقاً للتطور الأخير لتحقيق رؤية المملكة في 2030، حيث الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم قطاع الزراعة والثروة السمكية وكذلك تربية المواشي، فهو احدي ثمار رؤية المملكة 2030 لشمل قطاعات مختلفة بالبرنامج الريفي، وسمحت وزارة البيئة والزراعة لجميع الراغبين في التسجيل من تقديم البيانات والمعلومات إلكترونياً علي النحو التالي: