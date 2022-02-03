مواعيد دوام البنك الأهلي السعودي 2022 وأرقام التواصل

مواعيد دوام البنك الأهلي السعودي 2022 تم الكشف عنها من إدارة البنك بشكل رسمي، حيث يقوم البنك بجميع فروعه خلال تلك المواعيد، بتقديم خدماته للعملاء المسجلين والراغبين في الانضمام للبنك ويتم تقديم الخدمات للعملاء من خلال عشرات الفروع التابعة، والتي يمكن التوجه إليها والحصول على الخدمة التي تريد بكل سهولة، والبنك الأهلي السعودي من أكبر المؤسسات المالية بالمملكة، ويقوم بتقديم خدماته المصرفية وخدمات التمويل لقطاع كبير من العملاء، بحيث يمكن للعميل التوجه لأحد فروع البنك والحصول على الخدمات التي يريد، في أوقات العمل التي سنقوم بتوضيحها.

مواعيد دوام البنك الأهلي السعودي 2022

يتيح البنك الأهلي السعودي والذي يمكن اعتباره من أهم المؤسسات المالية بالمملكة، العديد من المزايا لعملائه، ولعل هذا هو السبب وراء القاعدة العريضة من العملاء، التي يمتلكها البنك، كذلك سبب شهرته الواسعة، ويقوم البنك بتقديم خدماته من خلال الفروع في أوقات العمل التالية:

يقوم البنك باستقبال عملائه بجميع الفروع التابعة، على مدار الأيام من الأحد وحتى الخميس، بداية من التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءًا.

فروع البنك المتواجدة في مراكز التسوق على مستوى المملكة، تقوم بتقديم خدماتها يوميًا عدا الجمعة، وتبدأ عملها من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا.

يتيح البنك العديد من الفروع المقدمة لخدمة العملاء خلال فترات العمل الموضحة، بجانب تخصيصه عدد من الفروع للمرأة فقط.

معرفة أماكن فروع الأهلي السعودي

يمتلك البنك الأهلي السعودي ما يقارب ال400 فرع، موزعين بجميع المناطق على مستوى الدولة، وعبر منصته الإلكترونية الرسمية، يقدم البنك لعملائه، خدمة التعرف على أماكن الفروع، والتي يمكن من خلالها معرفة خريطة توزيع الفروع وبالتالي اختيار الفرع الذي تريد، وهذه الخدمة يمكن الوصول إليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة البنك الأهلي الإلكترونية

قم بتحديد المدينة التابع لها\قم بتحديد الفئة التي ترغب في البحث عنها

قم بالنقر على بحث

انتظر حتى تقوم المنصة بعرض خريطة بالفروع داخل المدينة

الأهلي السعودي رقم التواصل

يتيح البنك الأهلي السعودي لعملائه كذلك، العديد من الطرق للتواصل مع مقدمي الخدمات والدعم الفني بالبنك، وهذه الخدمة مقدمة لتيسير وصول العملاء لمختلف الخدمات بجانب البحث عن حلول للمشكلات التي قد يواجهها العملاء وتوضيح ما لديهم من استفسارات، ويمكن التواصل من خلال الآتي: