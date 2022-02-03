استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1443 hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب للعام 1443، حيث ما زال البحث مستمرا بين المئات من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية بخصوص ما يخص المساعدة المقطوعة أو كما تسمى بمقطوعة الضمان الاجتماعي، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة والشروط، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مقطوعة الضمان الاجتماعي

وتعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة أحد أهم المساعدات الشهيرة في المملكة، حيث تمثل قيمة كبيرة بالنسبة للعديد من الأشخاص باعتبار أن المبلغ الذي سيحصلون عليه قد يكون مناسبا لبدء حياة أفضل وهذا سواء في البدء في مشروع أو غيره، حيث تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال سعودي، وتصرف مرة واحدة للمستفيد.

شروط المساعدة المقطوعة

وهناك العديد من الشروط حتى يستطيع الراغب في الحصول عليها التقديم عليها، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

اذا كان المتقدم متزوج يجب أن تكون زوجته سعودية أيضا والعكس صحيح.

عدم تملك قطع أراضي أو أي سجلات تجارية.

أن يكون عمر المتقدم السعودي يزيد عن 35 عاما.

ألا يتعدى الدخل الخاص بالأعزب 3 آلاف ريال، أما بالنسبة للمتزوج فلا يتعدى ال8700 ريال.

كما وقد تابعنا معكم طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا معنا.

التسجيل في المساعدة المقطوعة

ويمكنك التسجيل في المساعدة المقطوعة ولكن بشكل غير إلكتروني، حيث إن التسجيل الإلكتروني لم يعد متاحا، ويمكنك التواصل مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الخط الساخن 19911 للتعرف على التفاصيل الخاصة بالتسجيل.

استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب

ويمكنكم الاستعلام عن حالة الطلب المقدم الخاص بكم بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عبر اتباع الخطوات الموضحة التالية: