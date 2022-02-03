“استعلم قبل الاستلام” طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين إلكترونياً

بدأت كثير من الأسر السعودية بالتساؤل عن طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتى تتعرف على مدى قبولها للحصول على الضمان أو رفضها وتمت الإشارة أنه يجب الاستعلام من خلال رقم الهوية وسوف نوضح طرق الاستعلام من خلال هذا المقال.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد قيام المملكة العربية السعودية بتنزيل نظام الضمان الاجتماعي المطور وقامت كثير من الأسر بالتسجيل فيه، بعد فترة من التسجيل يجب على هذه الأسر أن تستعلم على القبول في الضمان أو رفضها ونوضح خطوات الاستعلام من خلال النقاط التالية:-

تبقى مدة تحقق الأهلية من استحقاق الضمان حوالي ٢٠ يوم بعد ذلك ترسل وزارة الموارد البشرية رسائل إلى المتقدمين بالقبول أو الرفض على هواتفهم.

يتمكن المواطن السعودي الاستعلام عن قبوله أو رفضه من خلال رقم الهوية عن طريق تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي.

يقوم المواطن بإدخال كلمة المرور الخاصة به ثم تظهر نتيجة الاستعلام.

تقييم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي

بعد أن تعرفنا على طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال الأسطر السابقة نقوم الآن بالتعرف عن تقييم الأهلية حيث أنه بعد قيام المواطنين السعوديين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي تقوم وزارة الموارد البشرية بعد ذلك بعدة خطوات للتحقق من أحقية المواطن للحصول على الضمان أو لا وهذه الخطوات هي:-

تقوم الوزارة بدراسة الحالة لمدة ٢٠ يوم حتى تقرر أحقية المواطن أو رفضه ويمكن أن تزيد مدة الدراسة.

في حالة القبول تقوم الوزارة بإرسال لجنة إلى الحالة لتتأكد من صحة بياناتها والتحقق من وضعها وترسل رسالة للمستحقين على الهاتف بقبولهم.

في حالة رفض تقوم بإرسال رسالة إلى الأسر برفضهم وتوضيح سبب الرفض.

شروط قبول المستحقين للحصول على الضمان

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط حتى يتم القبول والحصول على الضمان هذه الشروط هي:-