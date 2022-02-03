نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلم قبل الاستلام” طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين إلكترونياً في المقال التالي
بدأت كثير من الأسر السعودية بالتساؤل عن طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتى تتعرف على مدى قبولها للحصول على الضمان أو رفضها وتمت الإشارة أنه يجب الاستعلام من خلال رقم الهوية وسوف نوضح طرق الاستعلام من خلال هذا المقال.
طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443
بعد قيام المملكة العربية السعودية بتنزيل نظام الضمان الاجتماعي المطور وقامت كثير من الأسر بالتسجيل فيه، بعد فترة من التسجيل يجب على هذه الأسر أن تستعلم على القبول في الضمان أو رفضها ونوضح خطوات الاستعلام من خلال النقاط التالية:-
- تبقى مدة تحقق الأهلية من استحقاق الضمان حوالي ٢٠ يوم بعد ذلك ترسل وزارة الموارد البشرية رسائل إلى المتقدمين بالقبول أو الرفض على هواتفهم.
- يتمكن المواطن السعودي الاستعلام عن قبوله أو رفضه من خلال رقم الهوية عن طريق تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي.
- يقوم المواطن بإدخال كلمة المرور الخاصة به ثم تظهر نتيجة الاستعلام.
تقييم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي
بعد أن تعرفنا على طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال الأسطر السابقة نقوم الآن بالتعرف عن تقييم الأهلية حيث أنه بعد قيام المواطنين السعوديين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي تقوم وزارة الموارد البشرية بعد ذلك بعدة خطوات للتحقق من أحقية المواطن للحصول على الضمان أو لا وهذه الخطوات هي:-
- تقوم الوزارة بدراسة الحالة لمدة ٢٠ يوم حتى تقرر أحقية المواطن أو رفضه ويمكن أن تزيد مدة الدراسة.
- في حالة القبول تقوم الوزارة بإرسال لجنة إلى الحالة لتتأكد من صحة بياناتها والتحقق من وضعها وترسل رسالة للمستحقين على الهاتف بقبولهم.
- في حالة رفض تقوم بإرسال رسالة إلى الأسر برفضهم وتوضيح سبب الرفض.
شروط قبول المستحقين للحصول على الضمان
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط حتى يتم القبول والحصول على الضمان هذه الشروط هي:-
- يكون مستحق للمواطن سعودي الجنسية وأن يقيم في السعودية بصفة دائمة.
- مستحق للمطلقات والأرامل السعوديات وغير السعوديات المتزوجين من زوج سعودي.
- المطلقات والأرامل السعوديات المتزوجين من غير السعودي.
- المطلقات والأرامل الغير سعوديات ولكن يوجد لها أيتام سعوديين.
- أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- مستحق أيضا للأرامل والأيتام المقيمين في السعودية بصفة دائمة.
- يجب على القادرين في الأسر السعودية التي سجلت في الضمان الاجتماعي المطور الانتظام ببرنامج التدريب والتوظيف للحصول على وظيفة أو مهنة بعد انتهاء مدة التدريب.
- يجب أن تكون الأسر المستحقة لا تمتلك أي ممتلكات.
- تكون هذه الأسر الراغبة في الحصول على الدعم لا يوجد لها أي دخل أو يكونوا أصحاب دخل منخفض.
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