طريقة حجز موعد رخصة قيادة للنساء من خلال منصة أبشر الإلكترونية

طريقة حجز موعد نقص قيادة النساء، تقوم وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بتسهيل الكثير من الخدمات من خلال منصة أبشر الإلكترونية وهي الخدمات التي تهم فئة كبيرة من المواطنين منها امكانية حجز موعد رخصة قيادة للنساء والتي تسهل عليهم حجز موعد عبر الانترنت بدون الحاجة إلى الذهاب للمقر الرسمي للقيادة حتى تتمكن من حجز موعد، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق حجز موعد رخصة قيادة للنساء ومعرفة أهم الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة والأوراق المطلوبة.

طريقة حجز موعد رخصة قيادة النساء

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات التي ينبغي عليك اتباعها لحجز موعد رخصة قيادة للنساء بالتفصيل،

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى الموقع التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

اضغط على منصة أبشر الإلكترونية أو الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر أفراد.

بعد ذلك يتم إضافة اسم المستخدم ورقم الهوية بعد ذلك تبدأ ب كتابة كلمة المرور وتضيف الرمز المرئي ثم تسجيل الدخول والضغط على خدمات المرور ثم اختيار خدمة حجز موعد.

بعد ذلك سوف يظهر بعض التفاصيل الخاصة بالخدمة تقوم بالضغط علي خدمة المواعيد سوف تظهر أمام المواعيد المتاحة تقوم باختيار الموعد الذي يتناسب معك وتحدد الخدمة سواء استخراج أو تجديد رخصة ثم تختار أقرب فرع إليك وتؤكد الموعد حتى تتمكن من الحصول على تذكره الموعد.

شروط استخراج رخصة القيادة للنساء

أول ينبغي ألا يقل عمر هذه المرأة عن 18 عام في حالة جت رخصة القيادة أو متخصصة الدراجة الألية أما بالنسبة لرخصة القيادة العامة ورخصة مركبة الأشغال لا يقل العمر عن 20 عام.

في حالة التقدم الحصول على رخصة القيادة ينبغي ألا يكون قد تم الحكم على هذه المرأة جريمة قتل أو الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.

أن يتم دفع غرامات المرور والمخالفات السابقة وسداد الرسوم المحددة بالإضافة إلى اجتياز امتحان القيادة بنجاح وعدم إصابتها بالأمراض أو العهد التي تؤثر على قيادة السيارة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

صور شخصية حديثه مقاس 4*6

إثبات من مكان العمل

شهادة إثبات خدمة المتقدمة في القيادة مع وجود ملف حفظ الأوراق

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية مع الأصل

بطاقة الإقامة للمقيمة

وجود شهادة صحية تثبت عدم إصابتها بأي أمراض تؤثر على القيادة.

هذا وكانت المملكة العربية السعودية قد سمحت للسيدات بإمكانية قيادة السياراة في وقت سابق وهو الأمر الذى لاقى ترحيبا بشكل كبير ووفرت لهم مدارس مخصصة لهم لتعليم القيادة ومن خلال إتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة القيادة فيما يخص السيدات بشكل كبير لمساعدة السيدات على الحصول على رخص القيادة بشكل كبير.