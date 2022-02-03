نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب مبلغ معاش الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف الدفعة الجديدة sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب معاش الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، أحدى الامتيازات المقدمة من المملكة العربية السعودية مختصة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين الاكثر احتياجاً فى المملكة، فالضمان الاجتماعي المطور مقدم للمواطنين الذين يستحقون الحصول على الدعم المالي بناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفة الوزارة، سوف نوضح لكم تلك الشروط بالاضافة لطريقة حساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين وخطوات التسجيل لطلب الضمان الاجتماعي عبر وزارة الموارد البشرية.

طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية سابقاً طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال معرفة أن قيمة معاش عائل الأسرة الزوج هي 1100 ريال، وقيمة معاش كل فرد من أفرد الأسرة بما فيهم الزوجة 550 ريال، ويتم معرفة قيمة المعاش وهل المتقدم من ضمن المستفيدين أم لا بناء على الحد الأدني الموضح من جانب الوزارة، ولأكثر توضيحاً سنوضح لكم مثال لأسرة مقدمة على طلب المعاش لمعرفة هل هم من المستفيدين أم لا وأيضاً التعرف على قيمة المعاش المقدم لهم.

مثال توضيحي لحساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

إذا كانت الأسرة المتقدمة على طلب المعاش مكونة من زوج وزوجة وأبن وأبنه، والزوج يعمل ودخله الشهري 3500 ريال، والزوجة تعمل بدخل2000 ريال، فهل هم من المستحقين لطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور.

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن احتساب قيمة الدخل يكون من خلال جمع الدخل الشهري لجميع العاملين داخل الأسرة وقسمته على أثنين، وذلك كالتالي بجمع راتب الزوج والزوجة 3500+2000 ليصبح الناتج 5500 ريال، يتم قسمته على أثنين، ليصبح الناتج 2750 ريال، وسيتم مقارنته بالحد الأدني المحدد من الوزارة، وذلك كما يلي:

حددت وزارة الموارد البشرية لكل فرد دخل شهري للزوج والزوجة والأبناء وذلك كما يلي: 1100+550+550+550+550 ليصبح الناتج 3300 ريال، وذلك ما يقل عن الحد الأدني لدخل تلك الأسرة الموضح سابقاً.

ولذلك فتلك الأسرة يحق لها طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور والحصول عليه.

شروط طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور