طريقة الحصول على قطعة ارض بالمجان من الديوان الملكي بالسعودية 1443 وشروط التقديم

سنقدم لكم طريقة الحصول على قطعة ارض من الديوان الملكي بالسعودية حيث تسعى المملكة العربية السعودية على تقديم المساعدات والخدمات بكافة الطرق الممكنة من المساعدات المادية والغذائية و السكنية وهذا ضمن توجهات الملك سلمان بن عبد العزيز، ومنذ أن تم التعاون بين الديوان الملكي السعودي و وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بهدف توفير قطع أرض من الديوان بشكل مجاني وهذا الأسر الأكثر احتجاجا ضمن المعايير و الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية وهم الذين لا يمتلكون مساكن للعيش بداخلها، ولذلك بدأ عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين بالبحث عن شروط الحصول على قطعة ارض بالمجان و طريق التقديم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

شروط الحصول على قطعة ارض بالمجان من الديوان الملكي بالسعودية

هناك بعض الشروط والقواعد التي وضعها الديوان الملكي السعودي و وزارة الشؤون البلدية والقروية لكي يحصل الأكثر استحقاقًا و الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم من أصول سعودية.

أن يكون المتقدم من سكان المملكة العربية السعودية ومقيم بها بشكل دائم.

لابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام، يستثني من ذلك المراة الأرملة التي تعول، والمرأة المطلقة التي مر على طلاقها عامين.

يشترط ألا يكون قد حصل المتقدم على إعانة أرض مجانا من الديوان الملكي مسبقاً.

رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على حصول ارض من الديوان الملكي.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة.

طريقة الحصول على قطعة ارض بالمجان من الديوان الملكي بالسعودية

لقد وضعت المملكة العربية السعودية موقع وزارة الشؤون البلدية لكي يستطيع المواطنين التقديم من خلاله إلكتروني، وطريقة التقديم هي: