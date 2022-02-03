نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الضمان الإجتماعي التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa والإستعلام عن نتائج الإستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل بالضمان الإجتماعي المطور للعاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات 1443، وهو النظام الجديد الذي استحدثته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، في إطار تطوير نظام الضمان الإجتماعي بالمملكة، ليتوافق مع برنامج رؤية المملكة 2030، في إطار الحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه، حيث تكون الفئات المتأثرة بخطة التنمية هم الفقراء ومحدودي الدخل، لذا كان لابد من مد يد العون إليهم لمساعدتهم على تخطي أعباء الحياة، فيأتي نظام الضمان الإجتماعي ليعمل على دعم وتأهيل المحتاجين وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين، عن طريق برامج التأهيل والتدريب الذي يوفرها نظام الضمان الإجتماعي للعاطلين عن العمل، وتوضح السطور المقبلة طريقة التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي المطور بمختلف مناطق المملكة.

شروط التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي المطور 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي المطور الجديد، من أجل الحصول على الدعم المادي الذي يقدمه النظام للمستحقين بصورة شهرية، على أن تكون هذه الشروط على النحو التالي:-

الضمان الإجتماعي قاصر على السعوديين فقط، مع ضرورة توافر شرط الإقامة الدائمة والكاملة بالمملكة، ويثتنى من شرط الجنسية، المطلقات والأرامل من زوج سعودي وأبنائهم، وأصحاب الإحتياجات الخاصة والأيتام.

يجب أن لا يكون للمتقدم ملكية أرض أو عقار، أو أن يكون يتحصل على أجره شهرية بقيمة عالية أعلى من قيمة الضمان الإجتماعي الذي يتحصل عليه.

عدم التواجد بإحدى دور الرعاية ومراكز الإيواء التي ترعاها المملكة.

أن لا يكون المتقدم من أحد العاملين بقطاعات الدولة سواء العامة أو الخاصة.

التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي المطور للعاطلين عن العمل

من أهم ما يزيد عنه البحث حالياً بين مختلف الفئات بالمملكة، هو رابط وخطوات التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد، ونوضح خطوات التسجيل بمنصة الضمان الإجتماعي المطور على النحو التالي:-

تسجيل الدخول إلى نظام الضمان الإجتماعي المطور.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

في حالة عدم التسجيل من قبل، سيتطلب منك انشاء حساب جديد عبر المنصة، من خلال ضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

ادخال البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال – تاريخ الميلاد).

ادخال رمز التحقق المرئي كما هو ظاهر في الصورة.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

اضغط على ارسال.

الإستعلام عن نتائج الإٍستحقاق بالضمان الإجتماعي المطور

الإستعلام عن نتائج قبول طلبات الحصول على دعم الضمان الإجتماعي المطور 1443 بالمملكة، للمستحقين الذين تم قبول طلباتهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وهو من أهم وسائل الدعم التي تقدمها المملكة لمواطنيها، لذا يسعى الكثيرون للتسجيل بالضمان للحصول على الدعم المادي والذي يحتاجونه لتيسير أمور حياتهم اليومية.

يمكن التعرف على نتائج استحقاق الضمان الإجتماعي، وموعد صرف دفعات الضمان من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-