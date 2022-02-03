طريقة التسجيل في منصة احسان تسديد ديون المتعسرين وشروط المنصة ehsan.sa

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في “منصة احسان تسديد ديون” للمتعسرين والمحتاجين، هو ما يبحث عنه الكثيرين من الأشخاص ولا يقتصر البحث علي المتعسرين فقط، ولكن هناك من يبحث لتقديم المساعدة وفك كرب المحتاجين للمساعدات، فقد تم أطلاق وتدشين منصة احسان الخيرية لتكون عون لكل محتاج، ومن أهدافها المتميزة هو تقديم العمل الخيري في وقت ومتي يشاء المتبرع ومن أي مكان، لذلك سنوافيكم بطريقة التسجيل في منصة احسان تسديد ديون للمتعسرين، وشروط المنصة الإلكترونية.

منصة احسان تسديد ديون المتعسرين

خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد والتي تتيح للفرد تسجيل البيانات للحصول على المنحة اللازمة لتسديد ديونه، كذلك تسمح المنصة للمتبرع من التسجيل لحل بعض مشاكل المتعسرين، وتكون منصة احسان المكان الأمن لحلقة الوصل بين المستفيد والمتبرع، وتوجد بالمنصة العديد من المشاريع الخيرية، بالإضافة إلي خدمة تيسرت وفرجت والإغاثة التي تقدم المعونة للأسر الأشد احتياج.

طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد

توفر منصة إحسان فرصة لتسجيل الحساب لمن يرغب في سداد الديون، ولذلك يجب علي الراغب في الاستنفاع التسجيل وإنشاء حساب يبين به مشكلته، ويجب رفع بعض الاوراق والمستندات التي تثبت احقيتهم في الحصول علي المساعدة، ويتم بعد التسجيل كمستفيد تقديم طلب الاستنفاع للجهات المختصة لدراسة جميع المستندات، وفي حال ثبوت حاجة مقدم الطلب إلى تبرعات يتم تقديم الملف للقطاعات التي توفرها منصة إحسان، ويتم التسجيل من خلال التالي:

الولوج إلي رابط منصة احسان الخيرية.

يجب الضغط علي أيقونة أنشاء حساب.

قم بكتابة كافة البيانات التي يطلبها منك عبر المنصة مثل ” الاسم، رقم الهوية الخاصة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني”.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي في مكانه المخصص.

قم بالضغط علي تفعيل الحساب.

ثم قم بتسجيل الدخول مرة اخري للمنصة.

طريقة تسجيل فاتورة في منصة احسان

يتثنى لأي شخص متبرع تسديد فاتورة بالمنصة من خلال اتباع التالي:

شروط منصة احسان تسديد ديون

لا تطلب منصة إحسان أي شروط للتسجيل ويتثنى أي شخص طبيعي في المملكة التسجيل في المنصة الخيرية، ولكن يجب استيفاء تلك المتطلبات، وهي كالتالي: