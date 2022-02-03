نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم صغار مربي الماشية 1443 رابط التسجيل في بوابة أنعام وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج دعم صغار مربي الماشية 1443، من أكثر البرامج التي يبحث عنها الكثير من ممتهني تربية المواشي داخل المملكة العربية السعودية، وهو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، التي تهدف إلى تحسين وضع صغار مربي الماشية وتطوير المشاريع الخاصة بهم، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم سواء كان دعم مادي أو من خلال برامج تدريبية، وكل هذا تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة، وكل ذلك تماشياً مع رؤية المملكة للتطور والتقدم في شتى مناحي الحياة في 2030.

كما أن المملكة تحرص كل الحرص على توفير الدعم اللازم لجميع القطاعات الزراعية والمشاريع المتعلقة بها، لكن هناك شروط يجب توافرها فيمن يسعى للحصول على الدعم، شروط استحقاق دعم صغار مربي الماشية، ومن أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، وغير ذلك من الشروط التي سوف نتعرف عليها في الفقرة التالية.

برنامج دعم صغار مربي الماشية

تحرص المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة في النهوض بكافة قطاعات الزراعة والمشاريع المتعلقة بها، لذلك تحرص على تقديم الدعم اللازم لمشاريع تربية المواشي، وذلك لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم في مجال الثروة الحيوانية.

آلية الدخول الموحد لوزارة البيئة والمياه والزراعة

يجب الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلكتروني، ثم بعد ذلك النقر على تحديث بيانات الحساب الخاص بك في حال كان لك حساب سابق، وفي حال لم يكن لك حساب فقم بالنقر على “مستخدم جديد”، ثم قم بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال أو البريد الإلكتروني المسجل سابقاً، سوف يتم إرسال كود تحقق على الجوال أو البريد قم بإدخاله، ثم قم بتعبئة الحقول اللازمة بشكل صحيح وانقر على أيقونة “تسجيل”.

شروط استحقاق دعم مربي الماشية

يجب أن يكون سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة. إذا كان غير سعودي يجب أن يكون حاملاً لبطاقة التنقل. أن يكون من صغار مربي الماشية. ألا يعمل في أي وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص. ألا يكون مقدم الطلب سجيناً أو موقوفاً أو مقيماً في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة. يجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على الدعم عن 21 سنة. حصوله على البطاقة الصحية. التزامه بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة في تربية الماشية. أن يكون لديه حساب بنكي نشط باسمه في البوابة الإلكترونية.

رابط التسجيل في بوابة أنعام