كم باقي على حساب المواطن ؟ موعد حساب المواطن الدفعة 51

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عمر شويل - جدة مع بداية الشهر الميلادي يتبادر إلى ذهن المستفيدين سؤالا مفاده : كم باقي على حساب المواطن ؟ أو متى موعد صرف حساب المواطن ؟ وذلك يعود إلى أهمية مبلغ حساب المواطن للمستفيدين المسجلين بالفعل وصدرات لهم نتائج الأهلية في ظل عدم إمكانية التسجيل في حساب المواطن لمن لم يسبق له التسجيل خلال الفترة التي تم فيها فتح باب تسجيل حساب المواطن والتي امتدت لأكثر من 3 سنوات ليتم بعد ذلك تعليق التسجيل في حساب المواطن مؤقتًا لحين مراجعة ضوابط البرنامج.

كم باقي على حساب المواطن ؟

الإجابة على سؤال متى حساب المواطن رغم سهولته إلا أنه تقتضي منا النظر إلى ضوابط تحديد موعد نزول حساب المواطن منذ إقرار البرنامج حيث أن الآلية ثابتة لا تتغير وهي كما يلي:

موعد صرف حساب المواطن هو اليوم العاشر من الشهر الميلادي في حال كان هذا اليوم يوم عمل عادي.

هو اليوم العاشر من الشهر الميلادي في حال كان هذا اليوم يوم عمل عادي. إذا كان يوم نزول حساب المواطن يوم الجمعة يتم الصرف يوم الخميس الذي يسبقه.

أما إذا كان موعد حساب المواطن يوم السبت يتم تأجيل صرف مبلغ حساب المواطن حتى يوم الأحد.

متى حساب المواطن الدفعة 51؟

وبناء على ما سبق فإن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 51 المقررة هي يوم الخميس المقبل الموافق 10 فبراير 2022 حيث يبدأ موعد نزول حساب المواطن اعتبارًا من منتصف الليل ويستمر الإيداع طوال يوم الخميس لحين اكتمال إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم حتى 25 يناير 2022 وصدرت لهم نتائج الأهلية في هذا التاريخ.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يجب العلم أن تحديث حساب المواطن هو عملية مهمة للغاية لأنه في حالة عدم التحديث أو التكاسل عن إدخال التحديثات الجديدة على حالة المستفيد يتوقف نزول حساب المواطن لأن المستفيد يفقد شرطًا مهما من شروط حساب المواطن ولن يتمكن مرة أخرى من تسجيل في حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن

وفي معرض رده على عدد من التساؤلات حول تسجيل حساب المواطن أكد البرنامج أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.