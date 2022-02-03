نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض 1443 واهم أنواع التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض للمواطنين في المملكة العربية السعودية بعض الحلول المصرفية لتغطية مصروفات المواطنين الأساسية، من بين هذه الحلول التمويل الشخصي الذي يستخدمه الكثيرون لتغطية نفقات التعليم الخاصة بالأبناء أو الزواج أو لتحديث أثاث المنزل، كما يخدم التمويل الشخصي الأشخاص الذين يعملون لحسابهم من أصحاب المهن الحرة حيث يستطيع المستفيدين من التمويل الشخصي من بنك الرياض الحصول على مبلغ حوالي 500.000 ريال سعودي مع هامش ربح تنافسي.

أنواع التمويل الشخصي من بنك الرياض

يوفر بنك الرياض التمويل الشخصي للمواطنين في المملكة العربية السعودية بعدة أنواع كما سنوضح فيما يلي:

تمويل المرابحة

يعد تمويل المرابحة من بنك الرياض ضمن أنواع التمويل الشخصي وفيه يتم تقديم سيولة للعميل نقدية أو فرصة الحصول على ملكية أسهم طبقاً لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل التورق

يوفر تمويل التورق من بنك الرياض للعملاء إمكانية الحصول على السيولة اللازمة ضمن برنامج وضعه البنك يمكن العميل من السداد بسهولة ويسر بالإضافة لهامش ربح تنافسي.

التمويل التعليمي

يساعد التمويل التعليمي المستفيدين منه من خلال بنك الرياض من إمكانية تقسيط الرسوم الخاصة بالتعليم دون إضافة هامش ربح على المبلغ المستحق.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض التمويل الشخصى لأصحاب الأعمال الحرة بعد توافر شروط الإستحقاق في المتقدمين للحصول على التمويل، وفيما يلي نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل: