نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار مجلس الشورى.. ما هو النشيد الوطني السعودي الجديد ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو النشيد الوطني السعودي الجديد ؟ أصبح هذا السؤال من الأسئلة التي يطرحها الكثير من السعوديين على أنفسهم، يأتي ذلك بعد التصريحات الأخيرة حول التعديلات الجديدة على نظام العلم السعودي ، وكذلك النشيد الوطني السعودي، الذي تنفرد فيه المملكة العربية السعودية ونشيدها الوطني البارز أي أجيال يرددونها في كل المناسبات والاحتفالات فخر واعتزاز بالوطن.

كلمات النشيد الوطني السعودي

تتبنى المملكة العربية السعودية نشيداً وطنياً يميزها عن بقية العالم في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز أعطيت لأول مرة للجماهير عند افتتاح البث الإذاعي والتلفزيوني في المملكة في أول يوم من شوال 1404 هـ وكلف ملك البلاد في 29 يونيو 1984، الشاعر إبراهيم الخفاجي بصياغة كلمات ومفردات النشيد، وتطابق مع ألحان الموسيقار سراج عمر.

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَا، مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء، وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ، يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ، رَدّدِي الله أكْبَر، يَا مَوْطِنِي، مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمسلِمِين، عَاشَ الْمَلِكْ لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ.

النشيد الوطني السعودي الجديد

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن النشيد الوطني السعودي الجديد، وسُرَّ بالمصادر التي أعلنت عنها مصادر إعلامية سعودية في 31 يناير 2022؛ أن مجلس الشورى السعودي يوافق بالإجماع على قرار تعديل نظام النشيد الوطني مع عدم الإخلال بمضمون أو شكل هذه النشيد، في الخطوة التالية سيرفع مجلس الشورى هذا الاقتراح إلى الملك للموافقة عليه والموافقة على الرسائل المعلنة في هذا الصدد.

ما هي كلمات النشيد الوطني السعودي الجديد 2022

ما هي كلمات النشيد الوطني السعودي الجديد لهذا العام 2022؟ أحد الأسئلة المهمة لأي سعودي يتعلق بالتصريحات الأخيرة لمجلس الشورى السعودي، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد أو الموافقة على أي كلمات جديدة حول سلام وطني جديد، هناك كثيرون يصححون وهناك من يختلف مع تعديل كلمات النشيد لأنها قوية، ويعتقد كثيرون أنه لا توجد عبارات أقوى وأكثر فخامة من النشيد الحالي (( رددي الله أكبر يا موطني*** موطني عشت فخر المسلمين *** عاش الملك؛ للعلم والوطن)).

سبب تغيير النشيد الوطني السعودي

وفيما يلي الأسباب الرئيسية التي دفعت مجلس الشورى السعودي إلى تقديم هذا الاقتراح إلى الديوان الملكي: صرح بذلك عضو مجلس الشورى سعد العتيبي: