شروط القبول في الحرس الوطني مدرسة الطبابة العسكرية 1443/2022 وكيفية التسجيل

شروط القبول في الحرس الوطني مدرسة الطبابة العسكرية 1443/2022 من أكثر ما يشغل مؤشرات البحث على الإنترنت في المملكة العربية السعودية هو كيفية تسجيل الحرس الوطني طبابه ورابط التقديم، حيث تعد وزارة الحرس الوطني السعودي من أكثر الوزارات أهمية في المملكة والتي تعمل على حماية البلاد من أي خطر داخلي أو خارجي، والتقديم والالتحاق بها حلم للكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في خدمة وطنهم والحفاظ عليه وحمايته وحماية مواطنيهم وأخوانهم من الأخطار والأعداء التي تهدد أمن وسلام المجتمع.

شروط القبول في الحرس الوطني مدرسة الطبابة العسكرية 1443/2022

كي يتم قبولك والتحاقك في الحرس الوطني السعودي في مدرسة طبطابه يجب أن تتوافر بك بعض الشروط التالية:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم للالتحاق بمدرسة طبابة في الحرس سعودي الجنسية منشئًا وأصلًا إلا المواطن الذي وُلد خارج السعودي من أب سعودي بسبب ظروف عمل والده.

كما أنه يجب أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية وتقديره فيها لا تقل نسبته عن 65%.

نجاح الطالب في كل الاختبارات الخاصة بالقدرة العامة ونجاحه لا تقل نسبته على 70%.

يشترط التفرغ التام للمتقدم للدراسة في المدرسة.

ألا يكون المواطن تابعًا لأي وظيفة حكومية.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 23 عامًا.

أن يتمتع المواطن المتقدم على المدرسة بسيرة حسنة وخلق ودين ولا يكون صادر ضده أي حكم جنائي.

كيفية تسجيل الحرس الوطني طبابه ورابط التسجيل

يمكنكم التسجيل في وزارة الحرس الوطني السعودي والالتحاق بها من خلال الخطوات البسيطة التالية:-