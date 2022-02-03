تخفيضات 50% اكسترا على الجوالات في السعودية اليوم

تخفيضات اكسترا على الجوالات في السعودية اليوم، تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر الإلكترونية المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية فالهدف الذي تعمل اكسترا من أجل هو توفير أفضل الهواتف المحمول لعملائها بأقل الأسعار وتتبعوا معنا من خلال مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على الجوالات في المملكة.

عروض اكسترا بالسعودية اليوم على الهواتف الذكية:

تقدم اكسترا عروض مختلفة ومميزة على مختلف الأنواع من الهواتف المحمول بداية من الأيفون والسامسونج والكثير من الأنواع الأخرى ومن بين الهواتف التي يتوفر العرض عليها أيضًا كلًا من:

عرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف شاومي ريد مي نوت 10 أس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي.

خصومات اكسترا بالسعودية اليوم على الهواتف:

يحتوي العرض على أنواع مختلفة من الهواتف التي من بينها كلًا من التالي: